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Цена нефти Brent превысила $74 впервые со 2 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE 14 сентября выросла на 0,68% и достигла $74,01 за баррель.
Агентство нефтегазовой информации
К 06:28 мск рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $73,93 за баррель, что на 0,59% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС
В последний раз цена Brent превышала $74 за баррель 2 августа.
Агентство нефтегазовой информации
Нефть марки WTI также дорожает - на 0,61%, до $70,62 за баррель.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

Стало известно о росте мировых цен на нефть
Телеканал 360°05:55
Мировые цены на нефть растут
RT на русском01:48
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше отметки $74 за баррель впервые со 2 августа
ПРАЙМ02:28
Цены на нефть на сырьевых биржах достигли уровня начала августа
ИА Красная Весна01:30
Фьючерс на нефть Brent на ноябрь подорожал на 0.63%
АК&М05:40
Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднялась выше $74 за баррель
ТАСС23:25
Нефть дорожает: Brent - $73,13 за баррель, WTI - $69,97
Агентство нефтегазовой информациивчера в 03:03

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