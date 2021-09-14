Дени Вильнёв хотел снять две части «Дюны» одновременно, но от этого плана пришлось отказаться

Дени Вильнёв согласился взяться за постановку «Дюны» для Warner Bros. и Legendary лишь при условии, что ему позволят разделить научно-фантастический роман Фрэнка Герберта на две части.