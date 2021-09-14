КоммерсантъЦена нефти Brent превысила $74 впервые со 2 августаСтоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE 14 сентября выросла на 0,68% и достигла $74,01 за баррель.Агентство нефтегазовой информацииК 06:28 мск рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $73,93 за баррель, что на 0,59% выше уровня закрытия предыдущей сессии.ТАССВ последний раз цена Brent превышала $74 за баррель 2 августа.Агентство нефтегазовой информацииНефть марки WTI также дорожает - на 0,61%, до $70,62 за баррель.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомЭкономика сегодняInc-news.ruИА Красная ВеснаREGNUMРосбалтПодробнее о событииСтало известно о росте мировых цен на нефтьТелеканал 360°05:55Мировые цены на нефть растутRT на русском01:48Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше отметки $74 за баррель впервые со 2 августаПРАЙМ02:28Цены на нефть на сырьевых биржах достигли уровня начала августаИА Красная Весна01:30Фьючерс на нефть Brent на ноябрь подорожал на 0.63%АК&М05:40Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднялась выше $74 за баррельТАСС23:25Нефть дорожает: Brent - $73,13 за баррель, WTI - $69,97Агентство нефтегазовой информациивчера в 03:03Показать ещёОценить2Поделиться