Цена нефти Brent превысила $76 впервые с октября 2018 года
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,19%, до $75,7 по состоянию на 18:25 мск. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 76$ — в последний раз баррель Brent стоил столько 31 октября 2018 года.В источнике
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной Франции в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 и обогнал в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира и Европы немецкого форварда Мирослава Клозе.