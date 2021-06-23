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Цена нефти Brent превысила $76 впервые с октября 2018 года

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,19%, до $75,7 по состоянию на 18:25 мск. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 76$ — в последний раз баррель Brent стоил столько 31 октября 2018 года.В источнике

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