Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,19%, до $75,7 по состоянию на 18:25 мск. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 76$ — в последний раз баррель Brent стоил столько 31 октября 2018 года.

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