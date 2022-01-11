КоммерсантъЦена нефти Brent превысила $83 впервые с 16 ноябряСтоимость нефти марки Brent превысила $83 за баррель впервые с середины ноября на Лондонской бирже ICE.КоммерсантъВ последний раз стоимость Brent превышала $83 за баррель 16 ноября 2021 года.ТАССМартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 мск подорожали на $1,06 (1,31%) - до $81,93 за баррель.ФинмаркетТем временем опасения по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон" продолжают оказывать давление на нефтяной рынок.ФинмаркетЧитать далееСвернутьФАНФАНУтроNewsГазета.RuПолитическая ЭкспертизаНародные новостиИзвестияРБК ИнвестицииПрофильАК&МПолитРоссияRT на русскомИнвест-ФорсайтРЕН ТВВечерняя МоскваПодробнее о событииКотировки нефти Brent превысили 83 доллара за бочкуФАН12:17Цена на нефть марки Brent поднялась выше 83 долларов за баррельЭкономика сегодня12:28Цена нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с 16 ноябряПРАЙМ11:18Цена Brent превысила $83 за баррель впервые с ноябряИнтерфакс11:47Возможен слабый рост цены нефти в ближайшие дни - Банк «Санкт-Петербург»Финмаркет04:26Цены на нефть растут на опасениях перебоев с поставками из КазахстанаExpert.ru01:37Нефть подорожала из-за опасений перебоев с поставками из-за ситуации в КазахстанеВзгляд.рувчера в 00:45Показать ещёОценить21Поделиться