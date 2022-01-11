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Цена нефти Brent превысила $83 впервые с 16 ноября

Стоимость нефти марки Brent превысила $83 за баррель впервые с середины ноября на Лондонской бирже ICE.
Коммерсантъ
В последний раз стоимость Brent превышала $83 за баррель 16 ноября 2021 года.
ТАСС
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 мск подорожали на $1,06 (1,31%) - до $81,93 за баррель.
Финмаркет
Тем временем опасения по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон" продолжают оказывать давление на нефтяной рынок.
Финмаркет

Подробнее о событии

Котировки нефти Brent превысили 83 доллара за бочку
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 83 долларов за баррель
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Цена нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с 16 ноября
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