В сентябре ОПЕК+ увеличила добычу на 470 000 баррелей в день, однако многие страны коалиции не смогли полностью использовать свои квоты на производство нефти, согласно опубликованным в понедельник результатам опроса, проведенного S&P Global Platts.
В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в начале сентября поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Представители Пенсионного фонда России заявили, что с октября все выплаты по старости, пособия по безработице, все социальные выплаты, осуществляемые через ПФР, будут перечисляться только на карты, относящиеся к платежной системе «МИР».
Доходы бюджета России и внебюджетных фондов от продажи нефти и газа в 2021 году могут превысить уровень 2019 года и составить около $125 млрд (9 трлн руб.), сообщил старший директор группы Fitch по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко.