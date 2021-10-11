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Цена нефти Brent превысила $84 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже на момент закрытия торгов составила $80,52 за баррель, что стало рекордно высоким уровнем за последние семь лет.
ТАСС
Цена нефти марки Brent продолжает рост находясь выше линии поддержки в $80 за баррель и торгуется у отметки $84,53.
Finam.Ru
В сентябре ОПЕК+ увеличила добычу на 470 000 баррелей в день, однако многие страны коалиции не смогли полностью использовать свои квоты на производство нефти, согласно опубликованным в понедельник результатам опроса, проведенного S&P Global Platts.
ПРАЙМ
Цены на нефть начали расти с прошлой недели после решения министров мониторингового комитета ОПЕК+ продолжать осуществлять план по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.
Коммерсантъ

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