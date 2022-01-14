КоммерсантъЦена нефти Brent превысила $86Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 2,12%, до 83,86 доллара.РИА НовостиВ последний раз стоимость Brent превышала $86 за баррель 25 октября 2021 года.ТАССПоддерживали котировки удешевление доллара и ожидания по балансу спроса и предложения.РИА НовостиКотировки нефти растут, недельный прирост стоимости может составить 5,2% и 6,4% для Brent и WTI соответственно.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомЭкономика сегодняОбщественная служба новостейФАНАК&МThe Moscow PostПодробнее о событииСтоимость барреля нефти Brent превысила 86 долларовВзгляд.ру14 января в 14:59Цена нефти Brent превысила $86 за баррельNews.ru14 января в 15:11Цена на нефть марки Brent превысила 86 долларов за баррель в октябреЭкономика сегодня14 января в 14:59Стоимость нефти марки Brent выросла до $86,05 за баррельBanki Loans14 января в 15:17Цена нефти Brent превысила $86Коммерсантъ14 января в 14:31Цена Brent превысила 86 долларов впервые с октября прошлого годаАргументы и Факты14 января в 14:21Аналитик Юшков объяснил повышение цены нефти марки BrentRT на русском14 января в 13:58Показать ещёОценить5Поделиться