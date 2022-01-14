Будьте в Плюсе

Цена нефти Brent превысила $86

Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 2,12%, до 83,86 доллара.
РИА Новости
В последний раз стоимость Brent превышала $86 за баррель 25 октября 2021 года.
ТАСС
Поддерживали котировки удешевление доллара и ожидания по балансу спроса и предложения.
РИА Новости
Котировки нефти растут, недельный прирост стоимости может составить 5,2% и 6,4% для Brent и WTI соответственно.
РИА Новости

Подробнее о событии

Стоимость барреля нефти Brent превысила 86 долларов
Взгляд.ру14 января в 14:59
Цена нефти Brent превысила $86 за баррель
News.ru14 января в 15:11
Цена на нефть марки Brent превысила 86 долларов за баррель в октябре
Экономика сегодня14 января в 14:59
Стоимость нефти марки Brent выросла до $86,05 за баррель
Banki Loans14 января в 15:17
Цена нефти Brent превысила $86
Коммерсантъ14 января в 14:31
Цена Brent превысила 86 долларов впервые с октября прошлого года
Аргументы и Факты14 января в 14:21
Аналитик Юшков объяснил повышение цены нефти марки Brent
RT на русском14 января в 13:58

Интересное

Рассматривающему меру пресечения для Порошенко судье вызвали скорую

Судье Печерского районного суда Киева Алексею Соколову, рассматривающему меру пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, вызвали скорую.
РБК13:25

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении художника за осквернение Марсова поля

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС09:51

Белый дом прокомментировал публикацию о том, что США и ЕС не станут отключать РФ от SWIFT

Власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее гипотетического вторжения на Украину, ни один из вариантов не исключен.
ТАСС13:46

Глава Минздрава подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
РИА Новости13:15

Не вернется? Вещи Леонида Куравлева забрали из дома престарелых

Что ждет звезду советских фильмов после выписки — поедет ли Куравлев домой или вернется в пансионат с профессиональными реабилитологами, пока неизвестно.
StarHit.ru12:30

В Польше выступили за повышение «Газпромом» цен на газ своей стране

Обозреватели газеты Interia прокомментировали поданный "Газпромом" иск с требованием повысить стоимость газа для Польши.
Вестник Кавказа15 января в 04:57

The Guardian: Назарбаев и Токаев ведут переговоры о перераспределении активов в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ведут «ожесточенные переговоры» по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых.
Lenta.ru09:24

МВД возбудило уголовное дело после вооруженного ограбления вдовы Градского в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту разбойного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко.
Lenta.ru16:08

Инвесторы на мировых рынках сохраняют осторожность

Инвесторы на мировых рынках в начале новой недели сохраняют осторожность на фоне ожиданий предстоящего ужесточения монетарной политики в ведущих странах для борьбы с разогнавшейся инфляцией.
Finam.Ru04:10

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что пригласил Шойгу посетить Лондон

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель.
РИА Новости13:21