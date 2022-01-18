Будьте в Плюсе

Цена нефти Brent превысила $87 впервые с 2014 года

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $87 за баррель.
Коммерсантъ
Марка WTI прибавила в стоимости на 1,3%, торгуясь на отмеке 84,38 долларов за баррель.
Телеканал 360°
К 5:51 мск Brent торговалась на уровне $87,29 за баррель (+1,4%).
Коммерсантъ
14 января впервые с октября 2021 года баррель Brent поднялся выше 86 долларов за баррель.
Рамблер

Подробнее о событии

Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель впервые с октября 2014 года
Экономика сегодня23:38
Стоимость нефти Brent достигла 87 долларов
Взгляд.ру22:36
Нефть сохраняет шансы на продолжение четырёхнедельного ралли
REGNUMвчера в 08:00
Цена нефти марки Brent превысила 87 долларов за баррель впервые с октября 2014 года
ПРАЙМ22:52
Цена нефти Urals впервые с 2014 года поднялась выше $86 за баррель
Expert.ruвчера в 13:06
Цена фьючерсов нефти марки Brent замерла на уровне двухмесячного максимума
ИА Красная Веснавчера в 11:20
Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE достигла $87 за баррель
ТАСС21:29

Интересное

Глава Минздрава подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
РИА Новостивчера в 13:15

Global News: отряд канадского спецназа отправился на Украину

Отряд канадского спецназа отправился на Украину из-за роста напряженности между военным НАТО и Россией, а также возможной эскалации на границе Украины, сообщает телеканал Global News.
Lenta.ru18:45

NYT: Россия собирается эвакуировать 30 дипломатов из Украины

Дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.
РБК23:33

Коллега Леонида Куравлева осудила его детей, сдавших актера в дом престарелых

Не осталась в стороне и артистка Жанна Коренная, осудившая детей актера, которые сдали его в дом престарелых.
Monavista Dailyвчера в 04:38

«Газпром»: монетизация газа Арктики угрожает надежности газоснабжения России

Говоря о необходимости ускоренной разработки месторождений российской Арктики в преддверии мирового энергоперехода, господин Марков заявил, что интенсивная монетизация запасов газа данного региона путем развития экспорта СПГ несет угрозу надежности поставок газа российским потребителям.
Коммерсантъвчера в 11:08

Глава «Росатома» назвал причиной затора судов в Арктике несогласованность с Минтрансом

В результате Минтрансу удалось сохранить за собой право выдачи разрешений на проход судов по СМП, на которое претендовал «Росатом».
РБК16:01

Посол Украины Мельник заявил об игнорировании Германией интересов Киева

Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", из-за чего ее интересы зачастую игнорируются Берлином, об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.
РИА Новости19:54

Экс-министр энергетики Буславец заявила, что Украина может начать воровство газа из России

"Нафтогаз" может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также на "отбор" российского транзитного газа в случае острого дефицита "голубого топлива", такое мнение в своем Facebook выразила заслуженный энергетик Украины, бывшая и.о. министра энергетики страны Ольга Буславец.
РИА Новости18:30

Коллеги покончивших с собой медсестер в Сургуте: это произошло из-за травли руководства

О событиях, предшествовавших двум трагическим случаям, «Ленте.ру» рассказали их коллеги, которые возлагают вину на руководителей медсестер.
Lenta.ru22:02

Глава МИД Японии Хаяси надеется на прогресс в диалоге с Россией по деятельности на Курилах

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая с речью в ходе пленарного заседания парламента страны, выразил надежду на достижение прогресса по вопросу конкретизации совместной с Россией хозяйственной деятельности на Северных территориях, как официальный Токио именует южные острова Курильской гряды.
РИА Новостивчера в 01:58