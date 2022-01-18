Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", из-за чего ее интересы зачастую игнорируются Берлином, об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.