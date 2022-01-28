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Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,62%, до $89,6 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:14 мск.
ТАСС
Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают некоторый рост после снижения днем ранее, инвесторы продолжают ожидать заседание ОПЕК+.
Агентство нефтегазовой информации
В последний раз стоимость Brent превышала $90 за баррель в октябре 2014 года.
ТАСС
Рынки полагают, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent приблизилась к $90 за баррель
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Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
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Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
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