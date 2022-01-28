ТАССЦена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 годаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетСтоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,62%, до $89,6 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:14 мск.ТАССМировые цены на нефть в пятницу утром показывают некоторый рост после снижения днем ранее, инвесторы продолжают ожидать заседание ОПЕК+.Агентство нефтегазовой информацииВ последний раз стоимость Brent превышала $90 за баррель в октябре 2014 года.ТАССРынки полагают, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВREGNUMГазета.RuРБК ИнвестицииИА Красная ВеснаRT на русскомВечерняя МоскваФАНРЕН ТВИзвестияПодробнее о событииЦена нефти марки Brent приблизилась к $90 за баррельИА Красная Весна10:12Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 годаИзвестия09:46Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррельВечерняя Москва09:43Цена на нефть превысила отметку в $90Газета.Ru09:39Нефть осваивается на новом достигнутом уровне выше $90REGNUM08:00Напряженная ситуация на Ближнем Востоке повышает стоимость нефтиЭкономика сегодня05:53Цена нефти марки Brent превысила отметку в 90 долларов впервые с 2014РЕН ТВвчера в 23:46Показать ещёПоделиться