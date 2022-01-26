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Цена мартовского фьючерса нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года

По состоянию на 19.00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,04%, до 90,00 доллара за баррель, минутами ранее стоимость достигала 90,02 доллара.
ПРАЙМ
Коммерческие запасы "черного золота" за неделю, завершившуюся 21 января, повысились на 2,377 млн баррелей в день и достигли 416,2 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижения показателя на 0,7 млн баррелей.
Finam.Ru
В последний раз стоимость Brent превышала $90 за баррель в октябре 2014 года.
ТАСС
По мнению аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, в III квартале текущего года стоимость нефти марки Brent достигнет $100 за баррель.
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