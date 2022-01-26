Коммерческие запасы "черного золота" за неделю, завершившуюся 21 января, повысились на 2,377 млн баррелей в день и достигли 416,2 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижения показателя на 0,7 млн баррелей.
Как уточняет пресс-служба, посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м. Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с требованием решительно осудить поведение главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида после того, как немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала RT DE по подозрению в нарушении правил вещания в Германии.