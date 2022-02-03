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Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 года

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 3 февраля впервые с октября 2014 года превысила $93 за баррель, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.
ТАСС
На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $90,46 за баррель.
ТАСС
Urals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель.
ТАСС
По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals в январе—декабре 2021 года составила $69, в 2020-м — $41,73 за баррель.
РБК

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