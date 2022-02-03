В письме Союза театральных деятелей (СТД), опубликованном на сайте организации, говорится, что этот проект «не может положительно повлиять на общество и граждан» и его принятие «никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине».