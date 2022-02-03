Издания Creative311 и Magazine X из Японии, сообщают, что компания Lexus намерена пересмотреть линейку силовых агрегатов своей линейки автомобилей RX, добавив целых три гибридных варианта с подключаемыми модулями.
Британские ученые назвали высокую температуру, непрерывный кашель, потерю либо изменение обоняния и вкусовых рецепторов основными симптомами нового подвида штамма "омикрон" коронавируса BA.2. Об этом сообщила в понедельник газета Daily Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения (NHS) страны.