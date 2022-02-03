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Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 года

Urals растет вслед за эталоном Brent, который пробил отметку $91 за баррель впервые за семь лет.
ТАСС
На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $90,46 за баррель.
ТАСС
Urals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель.
ТАСС
Базовая цена на сорт Urals в российском бюджете заложена на уровне 44,2 доллара за баррель.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Цена нефти Urals впервые с октября 2014 года превысила $93 за баррель, Brent — $91
РБК21:14
Нефть Brent превысила $91/баррель на Лондонской бирже впервые с 2014 года
ИА Красная Весна17:49
Цена нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррель
Известия19:25
Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррель
ТАСС19:03
Цена нефти Urals в Европе превысила $93 за баррель впервые за семь лет
Коммерсантъ19:38
Нефть WTI превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года
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Санкции для Urals
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