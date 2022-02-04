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Цена нефти Brent превысила $93 за баррель впервые более чем за семь лет

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent сегодня в 17.35 мск впервые с октября 2014 г. превысила порог в $93 за баррель и продолжила расти.
Ведомости
На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $90,46 за баррель.
ТАСС
Американская WTI (мартовский фьючерс) торговалась по $92,29 за баррель.
Нефтегазовая вертикаль
Однако останется множество других факторов, которые помогут Urals сохранить свои позиции, ведь спрос на нефть в мире растет.
OilCapital.ru

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