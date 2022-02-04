После информации разработчика игр Rockstar Games о работе над шестой частью Grand Theft Auto котировки Take-Two Interactive Software (владеет Rockstar) в моменте подскочили на 7,04%, до $174,5. По состоянию на 00:39 мск рост замедлился до $173,15.
Российская компания "Газпром" может получить монопольное право на использование "Северного потока — 2", если в Европу придут морозы, написал в статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.
Как говорится в показанном в пятницу вечером в эфире канала Rai News 24 фильме-расследовании, приказ открыть огонь отдал ныне депутат Верховный рады, генерал-лейтенант и герой Украины (звание присвоено в 2014 году) Михаил Забродский, командовавший тогда 95-й аэромобильной бригадой.