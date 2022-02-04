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Стоимость Brent превысила $93 за баррель впервые с 6 октября 2014 года

Urals растет вслед за эталоном Brent, который пробил отметку $91 за баррель впервые за семь лет.
ТАСС
Urals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель.
ТАСС
Американская WTI (мартовский фьючерс) торговалась по $92,29 за баррель.
Нефтегазовая вертикаль
"Подъем котировок был спровоцирован похолоданиями в Техасе, что усиливает беспокойство о возможных остановках нефтедобычи в Пермском бассейне", - сообщил аналитик Commerzbank Карстен Фритч.
Финмаркет

Подробнее о событии

Цена нефти Brent достигла $93 за баррель впервые с октября 2014 года
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Цена нефти Brent превысила $93 за баррель впервые более чем за семь лет
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Нефть дорожает на 2%, цена Brent превысила $93 за баррель впервые с 6 октября 2014 года
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Цена нефти Brent превысила $93 впервые с октября 2014 года
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