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Цена нефти Brent превысила $93 за баррель впервые более чем за семь лет

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent сегодня в 17.35 мск впервые с октября 2014 г. превысила порог в $93 за баррель и продолжила расти.
Ведомости
Urals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель.
ТАСС
Американская WTI (мартовский фьючерс) торговалась по $92,29 за баррель.
Нефтегазовая вертикаль
"Подъем котировок был спровоцирован похолоданиями в Техасе, что усиливает беспокойство о возможных остановках нефтедобычи в Пермском бассейне", - сообщил аналитик Commerzbank Карстен Фритч.
Финмаркет

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