Тайвань в субботу выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств в пятницу, в котором Москва выступает в поддержку принципа "одного Китая" и против независимости острова, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.
Роскомнадзор рассматривает возможность экономических мер в отношении видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских СМИ, в том числе за блокировку канала RT auf Sendung в день его запуска.
Опубликованный агентством Bloomberg заголовок о начале вторжения России на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений стран Запада, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.