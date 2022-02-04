ПРАЙМСтоимость Brent превысила $93 за баррель впервые с 6 октября 2014 годаСтоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 2,13% — до 93,05 доллара за баррель.BFM.ruПо состоянию на 11.49 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,02%, до 92,04 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,11%, до 91,27 доллара.РИА НовостиТем временем стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года выросла на 2,03%, достигнув $90,05 за баррель.МИР 24Эксперты ожидают, что в ближайшее время дефицит на рынке нефти сменится профицитом, и уже к четвертому кварталу 2022 года цены на Brent снизятся до среднего уровня $65 за баррель.РБК ИнвестицииЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаРБК ИнвестицииФАНKazanfirst.ruИА Красная ВеснаForbesРоссийская газетаТК ЗвездаИнвест-ФорсайтRT на русскомInfinicaLife.ruThe Moscow PostИзвестияГазета.RuРамблерНовый ДеньРосбалтПодробнее о событииЦена нефти Brent превысила $93 впервые с октября 2014 годаRT на русскомвчера в 10:07Brent подорожала до $93,43 за баррель на фоне похолодания в ТехасеИА Красная Веснавчера в 11:12Стоимость нефти Brent впервые с октября 2014 года преодолела порог в 93 доллараКомпаниявчера в 07:30Цена Brent превысила $93 за баррельForbesвчера в 08:15Цена нефти Brent достигла $93 за баррель впервые с октября 2014 годаТАССвчера в 07:08Brent подорожала до $89,5 за баррельThe Moscow Post2 февраля в 01:58Стоимость нефти марки Brent продолжает бить рекорды: почти $90Pravda.Ru2 февраля в 01:38Показать ещёПоделиться