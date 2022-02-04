Будьте в Плюсе

Стоимость Brent превысила $93 за баррель впервые с 6 октября 2014 года

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE
 растет на 2,13% — до 93,05 доллара за баррель.
BFM.ru
По состоянию на 11.49 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,02%, до 92,04 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,11%, до 91,27 доллара.
РИА Новости
Тем временем стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года выросла на 2,03%, достигнув $90,05 за баррель.
МИР 24
Эксперты ожидают, что в ближайшее время дефицит на рынке нефти сменится профицитом, и уже к четвертому кварталу 2022 года цены на Brent снизятся до среднего уровня $65 за баррель.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Цена нефти Brent превысила $93 впервые с октября 2014 года
RT на русскомвчера в 10:07
Brent подорожала до $93,43 за баррель на фоне похолодания в Техасе
ИА Красная Веснавчера в 11:12
Стоимость нефти Brent впервые с октября 2014 года преодолела порог в 93 доллара
Компаниявчера в 07:30
Цена Brent превысила $93 за баррель
Forbesвчера в 08:15
Цена нефти Brent достигла $93 за баррель впервые с октября 2014 года
ТАССвчера в 07:08
Brent подорожала до $89,5 за баррель
The Moscow Post2 февраля в 01:58
Стоимость нефти марки Brent продолжает бить рекорды: почти $90
Pravda.Ru2 февраля в 01:38

Интересное

Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России на Украину

Bloomberg выпустил заголовок о вторжении России на Украину, затем удалил его и признал ошибку.
РБК21:02

В Подмосковье самосвал снес пешеходный мост

В подмосковной Балашихе пешеходный мост не выдержал столкновения с поднятым кузовом самосвала.
Smotrim.ru21:37

Посол Антонов счел кощунством обвинения США в подготовке РФ провокации против Украины

Ранее МИД Великобритании выразил доверие данным США о возможной провокации России на Украине.
Газета.Ru20:16

Депутат Рады Черный: Зеленский не смог поехать на открытие Олимпиады из-за запрета США

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Черный заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский не смог посетить открытие Олимпийских игр в Пекине из-за "прямого запрета" со стороны США.
РИА Новости20:02

Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Во время полуфинального матча с Россией на чемпионате Европы по мини-футболу болельщики сборной Украины скандировали националистические лозунги.
Известиявчера в 13:08

В Краснодарском крае выявили 151 случай заражения «омикроном»

Информация о первых двух случаях заражения «омикроном» на Кубани появилась 19 января. Они были выявлены в Краснодаре.
Кубанские новостивчера в 04:33

Два человека могли попасть под лавину на Сахалине

Два человека, предположительно, находятся под снегом после сошедшей на Сахалине лавины на реке Полтавской, сообщает в Telegram-канале правительство Сахалинской области.
ТАСС21:42

Больше двух тысяч выездов: 30 передвижных комплексов оказывали медпомощь жителям отдаленных сел

В отдаленные и малонаселенные села и поселки выезжали передвижные стоматологические, маммографические, флюорографические установки, диагностические передвижные медицинские комплексы, а также ФАПы.
Амурская правда21:43