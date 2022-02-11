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Нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года

По состоянию на 21.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,1% — до 95,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 4,81%, до 94,2 доллара.
ПРАЙМ
По состоянию на 21:39 мск, стоимость Brent росла на 4%, до $95,06 за баррель.
ТАСС
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась на 5,01%, до $94,38 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:56 мск.
ТАСС
На последней встрече ОПЕК+ организация договорилась увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, что могло спровоцировать рост цены на нефть.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года
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Цена нефти Brent превысила $95 впервые с октября 2014 года
RT на русскомвчера в 13:47
Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с октября 2014 года
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Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с октября 2014 года
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Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с октября 2014 года
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Фьючерс на нефть Brent стоит выше $95 впервые с осени 2014 года
РБКвчера в 14:11
Нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года
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