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Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель на торгах

Стоимость нефти марки Brent на торгах лондонской бирже ICE Futures выросла выше отметки 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на 5-6%, после введения ряда санкций против России инвесторы опасаются перебоев поставок, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ
Тем не менее США и союзники все-таки ввели новый пакет санкционных мер, направленный на изоляцию российской экономики.
Финмаркет
Как ожидается, к июню стоимость Brent и других марок топлива может вырасти до 130 долларов за баррель к середине 2022 года.
The Moscow Post

Подробнее о событии

Цена апрельского фьючерса на Brent достигла 103 долларов за баррель
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Цена нефти растет более чем на 5%
Коммерсантъ00:45
Цена нефти Brent снова превысила $100 за баррель
РБК Инвестиции02:08
Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель на торгах
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Фьючерсы на Brent дорожают до $103 за баррель на рисках вокруг поставок из-за санкций против РФ
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