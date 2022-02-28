Как сообщает портал rusvesna.su со ссылкой на ТГ-канал "Военкоры Русской весны", в ходе спецоперации РФ, которая многим уже знакома под названием Z, был уничтожен украинский МАЗ с бронеавтомобилем "Хамви" в городе Токмак Запорожской области.
Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана - компания "Ремстройсервис" - сообщил, что приостановил вещание в своей сети российских федеральных телеканалов.
"С учетом изложенного УФСБ России по городу Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности РФ", - добавили в пресс-службе.