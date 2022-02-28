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Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель на торгах

Стоимость нефти марки Brent на торгах лондонской бирже ICE Futures выросла выше отметки 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные площадки.
Экономика сегодня
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на 5-6%, после введения ряда санкций против России инвесторы опасаются перебоев поставок, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ
Тем не менее США и союзники все-таки ввели новый пакет санкционных мер, направленный на изоляцию российской экономики.
Финмаркет
В течение недели индексы демонстрировали волатильность на фоне эскалации конфликта в Украине.
Финмаркет

Подробнее о событии

Фьючерсы на Brent дорожают до $103 за баррель на рисках вокруг поставок из-за санкций против РФ
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Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель на торгах
Экономика сегодня02:09
Цена нефти Brent снова превысила $100 за баррель
РБК Инвестиции02:08
Цена нефти растет более чем на 5%
Коммерсантъ00:45
Цена апрельского фьючерса на Brent достигла 103 долларов за баррель
Lenta.ru02:37
Рост цены нефти марки Brent на бирже ICE превысил 5%
ТАСС00:25
Цена нефти Brent выросла до 99 долларов 66 центов за баррель
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Как сообщалось ранее, Совет директоров ЦБ РФ на заседании 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.
Интерфакс02:15

Депутат Шеремет рассказал, что Путин на сутки опередил вторжение Украины в Донбасс

Президент России Владимир Путин отдал приказ о начале операции на Украине за сутки до планировавшегося вторжения ВСУ в Донбасс.
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Представитель Минобороны РФ Конашенков заявил, что все жители Киева могут покинуть город

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков обратился к жителям Киева, заявив, что они могут покинуть столицу.
Газета.Ru02:20

Минфин обяжет российских экспортеров продавать 80% валютной выручки

«Сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», — говорится в сообщении на сайте министерства.
РБК03:17
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ФСБ попросила сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами

ФСБ утверждает, что участились обращения граждан Украины «с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников» в России для «разведывательной и диверсионной деятельности».
Коммерсантъ03:32

Боррель заявил о созыве встречи глав Минобороны стран ЕС из-за ситуации на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созывает в понедельник, 28 февраля, экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС для обсуждения ситуации с Украиной.
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Украинская делегация на вертолетах прибыла к месту проведения переговоров с Россией

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Минобороны: боевая авиация РФ завоевала господство в воздухе над территорией Украины

Боевая авиация России завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.
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Курс доллара превысил 100 рублей в ходе торгов 28 февраля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 28 февраля превысил 100 рублей, курс евро — 113 рублей, свидетельствуют данные площадки.
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Politico: Пентагон планирует установить канал связи с Россией для контактов по Украине

В американском Пентагоне захотели установить канал связи с Россией на фоне ситуации вокруг Украины.
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