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Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель на торгах

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Стоимость нефти марки Brent на торгах лондонской бирже ICE Futures выросла выше отметки 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель на торгах
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