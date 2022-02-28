Экономика сегодняЦена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель на торгахХорошо ли подобран заголовок?ДаНетСтоимость нефти марки Brent на торгах лондонской бирже ICE Futures выросла выше отметки 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные площадки.Экономика сегодняМинимальный контракт принимается за 1000 баррелей.АК&МВолатильность на рынке связана с введением санкционных мер на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным военной спецоперации, направленной на денацификацию Украины.Политическая ЭкспертизаБританская BP и норвежская Equinor уже объявили о выходе из российского бизнеса.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаАК&МФАНРБК ИнвестицииПодробнее о событииЦена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель на торгахЭкономика сегодня02:09Цена нефти Brent снова превысила $100 за баррельРБК Инвестиции02:08Цена нефти Brent выросла до 99 долларов 66 центов за баррельГоворит Москва00:21Цена нефти растет более чем на 5%Коммерсантъ00:45Фьючерсы на Brent дорожают до $103 за баррель на рисках вокруг поставок из-за санкций против РФПРАЙМ00:29Рост цены нефти марки Brent на бирже ICE превысил 5%ТАСС00:25Мировые цены на нефть резко выросли после введения новых антироссийских санкцийФАН01:31Показать ещёОценить1Поделиться