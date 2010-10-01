Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Цены на нефть начали расти

News.ruвчера в 10:27

Нефть взяла передышку после быстрого роста

REGNUMвчера в 10:28

Мировые цены на нефть растут

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Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

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Растут мировые цены на нефть

Эхо Москвывчера в 01:04

Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

Интерфакс30 апреля в 00:34

Цена нефти Brent поднялась выше $27

Коммерсантъ30 апреля в 20:38
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Комментарии

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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

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В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса

В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
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Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился

Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
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Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
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В Одессе охраняют Куликово поле в годовщину трагедии

Более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность на Куликовом поле в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
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Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией

Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
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Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
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Ранее генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф заявил, что клуб не имеет предложений по Вернеру.
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина

После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

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Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
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Скончалась вдова племянника Николая II Куликовская-Романова

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Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК

Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
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В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице

В Испании с 2 мая ослабили карантинные меры против коронавируса, жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе.
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В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

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Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь

Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь.
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В Киевской области раскопали могильник балтов

Примерно в 100 километрах к югу от Киева в 2017 году нашли могильник, который получил название «Остров».
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La Repubblica (Италия): русские? Нет, спасибо. Миссия военных близится к завершению (La Repubblica)

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Выпуск авторской программы Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира

Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале "Россия-24", снят с эфира.
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