Энергетика
КомпанияЦена нефти Brent превысила 25 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов в четверг поднималась выше 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такой отметки топливо достигло по состоянию на 5:25 мск.
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