Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 35 долларов

Комсомольская правда10:38

Цена нефти Brent превысила $35 впервые с 9 апреля

РБК10:46

Цена на нефть марки WTI превысила $30

RT на русскомвчера в 18:33

Цена нефти превысила $34

Вести.Ru05:56

Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $32 за баррель

Rambler News Service07:39

Цена нефти Brent поднялась выше $33

МИР 2405:33

Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС10:35
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