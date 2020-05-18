Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
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Комментарии
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Недвижимость
Коронавирус изменит цены на недвижимость
Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM Вторичное жильё Исторически в России объём сделок на вторичном рынке превосходил объём сделок на первичном, но после введённых правительством стимулов тренд изменился.
REGNUM 06:24
Политика
Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку
«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
REGNUM 08:39
Здоровье
Назван самый полезный для сердца перекус
NewInform 02:30
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Экономика
Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года.
РБК 08:37
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
РИА Новости 07:55
Здоровье
Когда откроют торговые центры в Иванове: позиция губернатора и главного санврача
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский провел конференцию с представителями торговых центров региона на тему запуска их работы.
IvanovoNews 10:26
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
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Шэннон Бриггс анонсировал бой с Майком Тайсоном
Коммерсантъ 10:45
Футбол
«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»
Москва, 18 мая 2020, 12:44 — REGNUM Московский «Спартак» выкупил нападающего Александра Соболева у самарских «Крыльев Советов».
REGNUM 05:44
Общество
Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 18–25 метров в секунду.
Москва 24 09:35
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Общество
Ученый пояснил низкую смертность от коронавируса в России
В России к настоящему моменту число заболевших COVID-19 составило 290 тыс. 678 человек, умерли от болезни 2722 человека.
Росбалт 08:58
Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета 06:40
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Армия и оружие
Пентагон опубликовал новые отчеты об инцидентах с НЛО
МонаВиста 15 мая в 12:04
Политика
Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа смен
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с коронавирусными больными.
ТАСС 08:28
Общество
Оксана Пушкина рассказала о лечении от коронавируса
Газета.Ru 09:57
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:54
Экономика
В Самарской области обнулят платеж за «коммуналку» малоимущим семьям
34 тысячи семей Самарской области получат компенсацию апрельских расходов за жилищно-коммунальные услуги.
ГТРК Самара 02:33
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Политика
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»
RT на русском 10:02
Футбол
Стало известно, когда клубы АПЛ возобновят тренировки
Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала заявление по поводу возобновления тренировок в клубах национального первенства.
RT на русском 10:11
Общество
Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова
Стало известно о серьезном поражении легких у отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 10:40