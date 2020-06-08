Энергетика
Rostov gazetaЦена нефти марки WTI превысила $40 за баррель
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли в цене примерно на три процента, составляя сорок долларов.
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Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Происшествия
Адвокат: Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП
Аргументы недели 04:22
Армия и оружие
Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией
О готовности к войне с Турцией заявила Греция. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06 июня в 14:38
Происшествия
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов признал вину по делу об аварии, повлекшей смерть человека, передает корреспондент РАПСИ из зала Таганского суда Москвы.
РАПСИ 13:25
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Российская газета 13:11
Общество
В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг
Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
ТАСС 13:34
Происшествия
В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова
Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим.
Российская газета 04:22
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Кино
Епифанцев рассказал об участии в новом сериале Слепакова «Окаянные дни»
Владимир Епифанцев стал режиссером и исполнителем главной роли одной из серий screenlife-сериала Семена Слепакова «Окаянные дни».
Телеканал 360° 13:29
Шоу-бизнес
«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые рассказал о жене
Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек.
News.ru 11:51
Футбол
В Италии футболиста «Милана» ограбили, угрожая пистолетом
Испанский футболист "Милана" Саму Кастильехо сообщил, что его ограбили в Милане, угрожая пистолетом.
РИА Новости 13:39
Кино
В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»
В США покажут российский научно-фантастический фильм «Вратарь галактики» Джаника Файзиева.
Что происходит 13:06
Здоровье
В Подмосковье обновлена карта распространения коронавируса
754 новых случая заболевания коронавирусной инфекции выявлено в Подмосковье за последние сутки.
Чехов Вид 07 июня в 06:26
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Экономика
Страховка покрыла $30 млн ущерба «Норникеля» от аварии в Норильске
«Норникель» получил страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев.
Ведомости 13:36
Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Происшествия
Мощный ливень в Петербурге закончился потопом в метро
Тропический ливень в Петербурге закончился подтоплением улиц и вестибюлей станций метрополитена в Московском районе, сообщают очевидцы.
Мойка78 13:26
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Музыка
Клип Моргенштерна побил рекорд российского YouTube по дизлайкам
Культуромания 12:05