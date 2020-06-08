Энергетика

Rostov gazetaRostov gazetaЦена нефти марки WTI превысила $40 за баррель

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли в цене примерно на три процента, составляя сорок долларов.
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