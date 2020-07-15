Энергетика

НТВНТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель

Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Стоимость нефти Brent превысила $43 за баррель

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Новости кризиса 15 июля: в России повысят цены на газ, власти заявили, что в стране мало нищих

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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
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Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
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Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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В Красноярске сфотографировали комету. Астрономы-любители наблюдали за космической гостьей с Торгашинского хребта.
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Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

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В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

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Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

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