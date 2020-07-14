Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent превысила $43 за баррель
В целом, подытоживает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent составит $42,7-43,5 за баррель». Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото».
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Здоровье
В Киеве установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом
Киев, 15 июля 2020, 12:19 — REGNUM В Киеве за последние сутки зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.
REGNUM 05:19
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru вчера в 03:50
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Космос
Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе
Исследователи уверены, новый метод позволит найти небольшие чёрные дыры в пределах Солнечной планеты или исключить вероятность их существования в ней, вплоть до Облака Оорта, в котором, предположительно, находится и Планета Х. Наука до сих пор не подтверждает ни наличие девятой планеты, ни её отсутствие.
HotGeo 13 июля в 03:14
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 13 июля в 09:58
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Технологии
Samsung планирует запустить 6G к 2028 году
Как именно будет осуществляться работа сетей 6G, пока не ясно, но в следующем году международный союз электросвязи начнет работы в данном направлении.
МедиаПоток вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Общество
Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.
RT на русском 07:21
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,08% - до 70,915 рубля, курс евро снизился на 0,02% - до 80,49 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС вчера в 05:38
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом
Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Происшествия
В Горсуде по делу историка Соколова допросили его коллегу по кафедре
В среду, 15 июля, в Санкт-Петербургском городском суде возобновили допрос свидетелей по делу историка Олега Соколова.
Форпост Северо-Запад 07:22
Происшествия
В Белоруссии во время массовых акций пострадали шесть милиционеров
Шесть милиционеров ОМОН пострадали в Минске во вторник при пресечении несанкционированных массовых мероприятий, из них четверо госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости 07:08
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
Происшествия
В Ставрополье пенсионерка избила развратников доской
Как уточняет местное издание «Регион Online», тетя Ирина была возмущена инцидентом ещё и потому, что сластолюбцы развлекались прямо под окнами её квартиры.
Хакасия-Информ 05:57
Общество
В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
Ранее, 14 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий к экстремизму нарушение территориальной целостности страны, отчуждение территорий, а также призывы к подобным действиям.
РБК 07:36
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Технологии
Россиянам дали советы по безопасному использованию мобильного банка
Для взлома мобильного банка злоумышленники используют два способа – звонят жертве под видом сотрудника финансовой организации с целью получения персональных данных или предлагают установить вредоносные программы.
Evo-rus.com 02:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Шоу-бизнес
44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши
Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Официальный дебют обновленного Mitsubishi Outlander состоится уже в этом году.
Evo-rus.com вчера в 04:07