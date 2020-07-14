Энергетика

РосбалтРосбалтСтоимость нефти Brent превысила $43 за баррель

В целом, подытоживает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent составит $42,7-43,5 за баррель». Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото».
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Доллар, нефть и коронавирус на 15 июля

Право.ру05:21

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:21

Стоимость нефти Brent превысила $43 за баррель

Росбалт02:59

Мировые цены на нефть остаются в минусе из-за опасений вокруг спроса

РЕН ТВвчера в 07:13

Нефть держится в минусе на опасениях вокруг спроса и предложения

ПРАЙМвчера в 06:35

Цены на нефть вновь снизились

Газета.Ruвчера в 01:58

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Service04:15
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Здоровье

В Киеве установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом

Киев, 15 июля 2020, 12:19 — REGNUM В Киеве за последние сутки зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.
REGNUM 05:19
Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Спорт

Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012

Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru вчера в 03:50
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Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Космос

Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе

Исследователи уверены, новый метод позволит найти небольшие чёрные дыры в пределах Солнечной планеты или исключить вероятность их существования в ней, вплоть до Облака Оорта, в котором, предположительно, находится и Планета Х. Наука до сих пор не подтверждает ни наличие девятой планеты, ни её отсутствие.
HotGeo 13 июля в 03:14
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Авто

УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»

Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 13 июля в 09:58
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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
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Технологии

Samsung планирует запустить 6G к 2028 году

Как именно будет осуществляться работа сетей 6G, пока не ясно, но в следующем году международный союз электросвязи начнет работы в данном направлении.
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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Общество

Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России

Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.
RT на русском 07:21
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,08% - до 70,915 рубля, курс евро снизился на 0,02% - до 80,49 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС вчера в 05:38
Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом

Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт вчера в 09:55
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Шоу-бизнес

Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом

Rusturkey.com 01:07
Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
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Происшествия

В Горсуде по делу историка Соколова допросили его коллегу по кафедре

В среду, 15 июля, в Санкт-Петербургском городском суде возобновили допрос свидетелей по делу историка Олега Соколова.
Форпост Северо-Запад 07:22
Происшествия

В Белоруссии во время массовых акций пострадали шесть милиционеров

Шесть милиционеров ОМОН пострадали в Минске во вторник при пресечении несанкционированных массовых мероприятий, из них четверо госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости 07:08
Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

РИА Новости вчера в 06:48
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
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Общество

В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»

В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Происшествия

В Ставрополье пенсионерка избила развратников доской

Как уточняет местное издание «Регион Online», тетя Ирина была возмущена инцидентом ещё и потому, что сластолюбцы развлекались прямо под окнами её квартиры.
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В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий

Ранее, 14 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий к экстремизму нарушение территориальной целостности страны, отчуждение территорий, а также призывы к подобным действиям.
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Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы

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Россиянам дали советы по безопасному использованию мобильного банка

Для взлома мобильного банка злоумышленники используют два способа – звонят жертве под видом сотрудника финансовой организации с целью получения персональных данных или предлагают установить вредоносные программы.
Evo-rus.com 02:59
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Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс

РБК вчера в 13:36
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Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
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44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши

Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Официальный дебют обновленного Mitsubishi Outlander состоится уже в этом году.
Evo-rus.com вчера в 04:07
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