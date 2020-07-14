Энергетика
НТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель
Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Политика
Лукашенко прокомментировал акции протеста в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области прокомментировал акции протеста, прошедшие накануне в стране.
Свободная Пресса 09:30
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Здоровье
Патологоанатом описал, что увидел на вскрытии умерших c коронавирусом
В ходе осмотров патологоанатомы выяснили, что коронавирус поражает не только легкие, но и кишечник, головной мозг, подпочечники, лимфатические узлы, миокард и селезенку.
МедиаПоток 09:04
Кино
«Горький fest» откроет летний кинотеатр на стадионе «Нижний Новгород»
Нижний Новгород on-line 07:52
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
Происшествия
Пожар на складе с краской в Самаре полностью ликвидировали
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с краской в Самаре, возникшее в минувший понедельник.
ТАСС 09:27
Происшествия
В Туле в общественном транспорте прошел масочный рейд
В Туле проходит очередной рейд по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте.
Тульские Известия 03:28
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Общество
Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе
Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру вчера в 20:39
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии
F1news.ru 05:53
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
Lenta.ru 09:53
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Футбол
Стали известны составы «Урала» и «Арсенала» на матч 29-го тура РПЛ
Стали известны составы "Урала" и "Арсенала" на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:27
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Политика
Польская партия требует признать посла США в стране персоной нон грата
Депутаты польской национал-патриотической партии "Конфедерация" выступили с требованием признать персоной нон грата американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 09:54
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России 21 июля
Андреевский флаг будет поднят на первом серийном фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов", приемный акт которого был подписан в среду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, 21 июля.
ТАСС 06:54
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН рассказала о том, что в большинстве стран стран из списка потребуют справки от туристов об отсутствии коронавируса и при пересечении границы туристам будет измерена температура.
ToDay News Ufa вчера в 10:28