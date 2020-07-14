Энергетика

НТВНТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель

Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Доллар, нефть и коронавирус на 15 июля

Право.ру05:21

Нефть держится в минусе на опасениях вокруг спроса и предложения

ПРАЙМвчера в 06:35

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Стоимость нефти Brent превысила $43 за баррель

Росбалт02:59

Мировые цены на нефть остаются в минусе из-за опасений вокруг спроса

РЕН ТВвчера в 07:13

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Service04:15

Цены на нефть вновь снизились

Газета.Ruвчера в 01:58
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Политика

Лукашенко прокомментировал акции протеста в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области прокомментировал акции протеста, прошедшие накануне в стране.
Свободная Пресса 09:30
1
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
113
Здоровье

Патологоанатом описал, что увидел на вскрытии умерших c коронавирусом

В ходе осмотров патологоанатомы выяснили, что коронавирус поражает не только легкие, но и кишечник, головной мозг, подпочечники, лимфатические узлы, миокард и селезенку.
МедиаПоток 09:04
90
Кино

«Горький fest» откроет летний кинотеатр на стадионе «Нижний Новгород»

Нижний Новгород on-line 07:52
4
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
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Происшествия

Пожар на складе с краской в Самаре полностью ликвидировали

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с краской в Самаре, возникшее в минувший понедельник.
ТАСС 09:27
Происшествия

В Туле в общественном транспорте прошел масочный рейд

В Туле проходит очередной рейд по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте.
Тульские Известия 03:28
7
Политика

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости 09:51
48
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
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Общество

Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе

Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру вчера в 20:39
91
Происшествия

В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
536
Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
5
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии

F1news.ru 05:53
Общество

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
Lenta.ru 09:53
68
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
172
Армия и оружие

Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22

Актуальные Новости 03:08
7
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
4,8K
Футбол

Стали известны составы «Урала» и «Арсенала» на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны составы "Урала" и "Арсенала" на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:27
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
490
Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
213
Политика

Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки

Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
1
Политика

Польская партия требует признать посла США в стране персоной нон грата

Депутаты польской национал-патриотической партии "Конфедерация" выступили с требованием признать персоной нон грата американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 09:54
17
Общество

ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
1K
Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Известия 08:45
28
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России 21 июля

Андреевский флаг будет поднят на первом серийном фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов", приемный акт которого был подписан в среду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, 21 июля.
ТАСС 06:54
51
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
25
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
136
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН рассказала о том, что в большинстве стран стран из списка потребуют справки от туристов об отсутствии коронавируса и при пересечении границы туристам будет измерена температура.
ToDay News Ufa вчера в 10:28
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