Энергетика

НТВНТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель

Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Мировые цены на нефть укрепились на фоне новостей из США

ИА Красная Весна02:16

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Стоимость нефти Brent превысила $43 за баррель

Росбалт02:59

Нефть подорожала на данных о резком снижении запасов в США

Взгляд.ру01:11

Нефть дорожает на данных API о резком снижении запасов в США

ПРАЙМ01:15

Мировые цены на нефть остаются в минусе из-за опасений вокруг спроса

РЕН ТВвчера в 07:13

Цены на нефть вновь снизились

Газета.Ruвчера в 01:58
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
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Общество

Меган Маркл выступила на саммите Girl Up

RuNews24.ru 02:19
Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Авто

Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport 2021

Некоторые человекоориентированные особенности дизайна в новом Bronco Sport включают себя карманы на молнии на спинках сидений, чтобы помочь пользователям безопасно и легко транспортировать снаряжение.
Avtovesti.com 02:50
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Авто

Range Rover и Range Rover Sport обзавелись новым дизелем

Драйв вчера в 19:01
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
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Музыка

Айзеншпис ставил Виктору Цою в пример «Ласковый май»

Московский Комсомолец вчера в 12:02
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Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Политика

В Баку прошел митинг в поддержку армии

Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
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Интернет

Chrome отключил функцию оптимизации памяти, разработанную в Microsoft

В результате решено отключить Segment Heap по умолчанию. Ее не удалили из браузера, поскольку тесты будут продолжаться.
Evo-rus.com 01:48
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Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
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Происшествия

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 09:40
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Гаджеты

Inventive Retail Group откроет до 60 магазинов Xiaomi в России

Розничная группа создаст монобрендовую сеть Xiaomi — планируется открыть до 60 магазинов по всей России Первый магазин Xiaomi группы группы компаний Inventive Retail Group откроется 22 июля в ТРЦ FORT Отрадное (бывший «Золотой Вавилон Отрадное»).
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США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов

Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
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Шоу-бизнес

Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Lenta.ru вчера в 22:18
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Наука

Создан источник света для квантовых компьютеров

Группа физиков использовала выгнутые листы из двумерного диселенида вольфрама, чтобы создать источники одиночных фотонов для квантовых компьютеров.
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Политика

Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
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Общество

Саратовская область сохранила кадровый состав туристической отрасли

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на заседании профильного комитета регпарламента 15 июля рассказала, что формат привлечения внимания к местным проектам и маршрутам в настоящее время меняется.
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Происшествия

В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива

В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 13 июля в 02:21
Происшествия

Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга

Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
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Шоу-бизнес

Екатерина Волкова позировала без одежды на природе

Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
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Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
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Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru вчера в 14:00
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«Зенит» может оставить ЦСКА без аргентинского нападающего Гайча

Московский ЦСКА рискует остаться без нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, которого столичный клуб планирует приобрести нынешним летом.
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Росавиация предлагает запретить несерийные малые самолёты

Москва, 15 июля 2020, 09:48 — REGNUM Эксплуатацию несерийных малых самолётов, с помощью которых обрабатывают поля и тушат пожары, предлагает запретить Росавиация.
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Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

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Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы

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