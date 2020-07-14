Энергетика
НТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель
Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Общество
Меган Маркл выступила на саммите Girl Up
RuNews24.ru 02:19
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport 2021
Некоторые человекоориентированные особенности дизайна в новом Bronco Sport включают себя карманы на молнии на спинках сидений, чтобы помочь пользователям безопасно и легко транспортировать снаряжение.
Avtovesti.com 02:50
Авто
Range Rover и Range Rover Sport обзавелись новым дизелем
Драйв вчера в 19:01
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Музыка
Айзеншпис ставил Виктору Цою в пример «Ласковый май»
Московский Комсомолец вчера в 12:02
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
Интернет
Chrome отключил функцию оптимизации памяти, разработанную в Microsoft
В результате решено отключить Segment Heap по умолчанию. Ее не удалили из браузера, поскольку тесты будут продолжаться.
Evo-rus.com 01:48
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 09:40
Гаджеты
Inventive Retail Group откроет до 60 магазинов Xiaomi в России
Розничная группа создаст монобрендовую сеть Xiaomi — планируется открыть до 60 магазинов по всей России Первый магазин Xiaomi группы группы компаний Inventive Retail Group откроется 22 июля в ТРЦ FORT Отрадное (бывший «Золотой Вавилон Отрадное»).
TechFusion 01:13
Политика
США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru вчера в 22:18
Наука
Создан источник света для квантовых компьютеров
Группа физиков использовала выгнутые листы из двумерного диселенида вольфрама, чтобы создать источники одиночных фотонов для квантовых компьютеров.
Anonsens вчера в 18:02
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Общество
Саратовская область сохранила кадровый состав туристической отрасли
Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на заседании профильного комитета регпарламента 15 июля рассказала, что формат привлечения внимания к местным проектам и маршрутам в настоящее время меняется.
Регион 64 02:45
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 13 июля в 02:21
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru вчера в 04:38
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru вчера в 14:00
Футбол
«Зенит» может оставить ЦСКА без аргентинского нападающего Гайча
Московский ЦСКА рискует остаться без нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, которого столичный клуб планирует приобрести нынешним летом.
Вести.Ru 03:05
Общество
Росавиация предлагает запретить несерийные малые самолёты
Москва, 15 июля 2020, 09:48 — REGNUM Эксплуатацию несерийных малых самолётов, с помощью которых обрабатывают поля и тушат пожары, предлагает запретить Росавиация.
REGNUM 02:48
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия вчера в 10:26
Фигурное катание
Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы
Metaratings вчера в 07:02