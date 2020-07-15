Энергетика
НТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель
Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Экономика
Содержание СО2 в атмосфере Земли достигло рекорда в 2019 году
Рост концентрация СО2 в атмосфере носит антропогенный характер и связан с выбросами углекислого газа объектами энергетики и промышленности.
Взгляд.ру 02:23
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Экономика
Глава МВФ: вторая волна пандемии грозит осложнением кризиса
Вашингтон, 16 июля 2020, 09:15 — REGNUM Вторая волна пандемии коронавируса грозит дополнительными осложнениями экономического кризиса, несмотря на постепенное восстановление после спада.
REGNUM 02:15
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Культура
Умер оператор фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву»
РИА Новости 00:43
Футбол
Гвардиола установил рекорд АПЛ, обогнав Моуринью и Клоппа
Евро-футбол.ру 02:20
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Финансы
До какого уровня может подняться курс рубля к осени
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Политика
Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах
Американский музыкант Канье Уэст подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США для регистрации кандидатом на президентских выборах в США, сообщает издание Star Tribune.
Газета.Ru вчера в 23:20
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Натали Портман ждет третьего ребенка
39-летняя Портман придерживается мнения, что при хорошем раскладе можно совмещать работу и семейные хлопоты.
StarHit.ru вчера в 19:00
Экономика
Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции
Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата.
URA.Ru вчера в 18:58
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
Здоровье
В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%
Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:35
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
Интернет
Google выпустила большое обновление Chrome
Компания Google выпустила новую версию фирменного браузера Chrome. В стабильной версии Chrome 84 предлагается несколько важных нововведений.
iXBT.com вчера в 07:26
Общество
Украинская телеведущая лишилась переднего зуба во время прямого эфира
Передний зуб выпал изо рта журналистки, когда та читала новости на телевидении.
Экономика сегодня вчера в 09:14
Культура
Анонсирован комикс о Роршахе — его действие происходит после «Хранителей»
DC анонсировали новую мини-серию комиксов о Роршахе от сценариста Тома Кинга («Бэтмен», «Мистер Чудо»), действие которой развернётся через 35 лет после финала «Хранителей» Алана Мура.
Игромания.ру вчера в 09:25
Политика
В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело вчера в 15:31
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 14 июля в 03:13
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Происшествия
Пропавшего в сахалинской бухте Тихой мужчину нашли мертвым
Жители Сахалинской области сообщают о мертвом мужчине, которого днем 16 июля нашли на побережье Макаровского района.
РИА Сахалин-Курилы 01:57