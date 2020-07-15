Энергетика
НТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель
Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Наука
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Кино
Хронометраж «Довода» от Кристофера Нолана составит 150 минут
Длительность фильма составит 150 минут, что меньше, чем в прошлых работах режиссера.
NewInform 03:56
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru вчера в 02:38
Авто
В России началось производство нового седана Kia K5
На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало серийное производство седана бизнес-класса KIA K5, которое ведется методом крупноузловой сборки.
Тарантас Ньюс 04:09
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news вчера в 10:45
Экономика
Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки
По данным ведомства, на начало июля было выплачено более 555 млрд рублей, или 99% выделенных на это средств.
Российская газета 04:00
Происшествия
На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»
Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
Финансы
Рубль слабо растет по отношению к доллару и евро
Рубль незначительно растет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Так, курс доллара в начале торгов снизился на 0,18%, до 70,74 руб.
Газета.Ru 03:17
Общество
В Тульской области от коронавируса скончались 5 человек
За последние сутки в Тульской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Тульская пресса 03:49
Происшествия
На Кубани подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 15 июля 2020, 11:07 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport 2021
Некоторые человекоориентированные особенности дизайна в новом Bronco Sport включают себя карманы на молнии на спинках сидений, чтобы помочь пользователям безопасно и легко транспортировать снаряжение.
Avtovesti.com 02:50
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявлено 238 новых случаев коронавируса
За сутки скончались четыре человека с COVID-19. Один из них – непосредственно от коронавируса.
Вести Алтай вчера в 11:17
Здоровье
В Челябинской области за сутки заболели коронавирусом 135 человек
За прошедшие сутки в Челябинской области скончались три человека, у которых ковид был сопутствующим заболеванием.
Pchela.News 02:24
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Футбол
В Румынии вратарь отбил два пенальти и был удален с поля
NewInform вчера в 04:38
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку
Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело 13 июля в 05:30
Хоккей
Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ
Ежегодная премия «Тед Линдсей Эворд» предполагает выбор самого лучшего игрока сезона, за которого голосуют сами хоккеисты.
CT news 02:14
Политика
ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты
Газета.Ru вчера в 11:08