Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,2 процента и достигла 66,02 доллара за баррель. Таковы данные торговой площадки на 04:38 мск. По информации ТАСС, в последний раз цена этой нефти превышала отметку в 66 долларов за баррель в январе прошлого года.

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