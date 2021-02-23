Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года
Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,2 процента и достигла 66,02 доллара за баррель. Таковы данные торговой площадки на 04:38 мск. По информации ТАСС, в последний раз цена этой нефти превышала отметку в 66 долларов за баррель в январе прошлого года.В источнике
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Тюменская линия20 февраля в 23:19