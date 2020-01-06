Энергетика

КомпанияКомпанияСтоимость нефти Brent превысила 70 долларов

Ранее цены за баррель нефти Brent превысили отметку в 70 долларов в мае 2019 года. Тогда рост цен на фьючерсы также связали с событиями в районе Персидского залива.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com
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