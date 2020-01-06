с чего всё началось

Ранее цены за баррель нефти Brent превысили отметку в 70 долларов в мае 2019 года. Тогда рост цен на фьючерсы также связали с событиями в районе Персидского залива.

Армия и оружие Милонов: журналистка «Новой газеты» Милашина пропагандирует терроризм Защищая джихадистов в Сирии сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина по сути занимается оправданием терроризма, поэтому в ее отношении необходимо провести серьезное расследование, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Политика Дональд Трамп пригрозил санкциями Ираку Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Ирака, если тот проявит враждебность по отношению к США.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых Сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Хоккей Определились соперники сборной России на МЧМ-2021 Определились соперники молодежной сборной России на предстоящем чемпионате мира среди игроков до 20 лет.

Здоровье Депздрав рассказал о рисках посещения бани в нетрезвом виде Главный внештатный специалист московского Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал о рисках, которые могут возникнуть при посещении бани в нетрезвом виде, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Общество Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.

Хоккей Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов во время МЧМ-2020 Форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение российских игроков во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года.