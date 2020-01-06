Энергетика
КомпанияСтоимость нефти Brent превысила 70 долларов
Ранее цены за баррель нефти Brent превысили отметку в 70 долларов в мае 2019 года. Тогда рост цен на фьючерсы также связали с событиями в районе Персидского залива.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБКвчера в 20:46
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Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов
Znak.comвчера в 23:52
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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
Общество
Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам»
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
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Согласно официальной информации, Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут представлены 11 февраля.
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Милонов: журналистка «Новой газеты» Милашина пропагандирует терроризм
Защищая джихадистов в Сирии сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина по сути занимается оправданием терроризма, поэтому в ее отношении необходимо провести серьезное расследование, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
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Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
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Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
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Названы пять бесполезных методов народной медицины
Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян.
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Украинские раскольники захватили церковь под Ивано-Франковском
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили православный храм в селе Грынява Ивано-Франковской области Украины.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Здоровье
Депздрав рассказал о рисках посещения бани в нетрезвом виде
Главный внештатный специалист московского Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал о рисках, которые могут возникнуть при посещении бани в нетрезвом виде, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
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Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
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Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов во время МЧМ-2020
Форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение российских игроков во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.