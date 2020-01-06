Энергетика
Вести ФМЦена нефти Brent превысила 70 долларов за баррель
Цена нефти Brent в понедельник утром превысила 70 долларов за баррель. Это произошло впервые с мая прошлого года. Однако в данный момент рост замедлился.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБКвчера в 20:46
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Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов
Znak.comвчера в 23:52
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Общество
В Петербурге похоронили онколога Павленко
Российского хирурга-онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили в Спасо-Преображенском соборе города, где прошла церемония прощания.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»
В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Хоккей
Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии
Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Религия
Православные отмечают рождественский Сочельник
Технологии
Уборщик продемонстрировал первые фото Sony PlayStation 5
В интернете появились первые изображения приставки Sony PlayStation 5. Опубликовал их уборщик, предположительно, фирмы Ubisoft.
Политика
Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде
Здоровье
Названы признаки того, что у человека нет онкологии
Эксперты перечислили признаки того, что у человека нет онкологии.
Футбол
Ибрагимович остался в запасе «Милана» на матч с «Сампдорией»
Новичок команды - шведский форвард Златан Ибрагимович остался в запасе на эту встречу.
Общество
Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов
Армия и оружие
СМИ: Ливийская национальная армия взяла под контроль очередной район города Сирт
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Политика
Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Общество
Чеченский блогер разбросал деньги перед волгоградцами у «Мармелада»
Видимо, деньги закончились быстро.
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.
Футбол
Смолов может перейти в «Эспаньол»
Испанский журналист Хавьер Дехаро и издание Diario La Grada сообщили о том, что Федор Смолов будет первой покупкой «Эспаньола» в зимнее трансферное окно.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Здоровье
Путин присвоил почетное звание детскому кардиологу из Челябинска
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» детскому кардиологу из Челябинска Наталье Колядиной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Фигурное катание
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
О затратах, связанных с организацией ледовых шоу, рассказал хореограф Илья Авербух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport24.
Футбол
Минамино: «Счастлив, что стал частью „Ливерпуля“»
Хавбек "Ливерпуля" Такуми Минамото поделился мнением о своем дебюте за "красных":Счастлив, что стал частью этой команды.
Происшествия
В Красносельском районе иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские ученые нашли на плато Наска в Перу 143 новых геоглифа, которые в период с 100 года до н. э. до 300 года н. э. создали представители культуры Наска.
Происшествия
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.