с чего всё началось

Цена нефти Brent в понедельник утром превысила 70 долларов за баррель. Это произошло впервые с мая прошлого года. Однако в данный момент рост замедлился.

Общество В Петербурге похоронили онколога Павленко Российского хирурга-онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили в Спасо-Преображенском соборе города, где прошла церемония прощания.

Происшествия Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса» В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».

Хоккей Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Происшествия Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.

Футбол Смолов может перейти в «Эспаньол» Испанский журналист Хавьер Дехаро и издание Diario La Grada сообщили о том, что Федор Смолов будет первой покупкой «Эспаньола» в зимнее трансферное окно.

Здоровье Путин присвоил почетное звание детскому кардиологу из Челябинска Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» детскому кардиологу из Челябинска Наталье Колядиной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские ученые нашли на плато Наска в Перу 143 новых геоглифа, которые в период с 100 года до н. э. до 300 года н. э. создали представители культуры Наска.