Энергетика
Слово и ДелоЦена нефти Brent превысила мартовскую стоимость
В ночь на 3 мая цена августовских фьючерсов Brent выросла на 1,14%, поднявшись до отметки в $40,08 за баррель. В это время июльские фьючерсы на марку WTI выросли на 1,96%, их цена составила $37,53 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новости02 июня в 20:48
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
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