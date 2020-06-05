Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.

с чего всё началось

В ночь на 3 мая цена августовских фьючерсов Brent выросла на 1,14%, поднявшись до отметки в $40,08 за баррель. В это время июльские фьючерсы на марку WTI выросли на 1,96%, их цена составила $37,53 за баррель.

Политика Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает РИА «Новости». 510

Политика Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов об отставке министра МВД страны Арсена Авакова, однако на данный момент лучшего кандидата на эту должность нет, об этом глава государства сообщил во время неформальной встречи с журналистами.

Здоровье Власти Пермского края продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции решено продлить до 15 июня. Соответствующие изменения в указ губернатора будут внесены сегодня. 83

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,3K

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2K

Культура Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 208

Общество В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной. 2,2K

Общество Карелия снимает пропускной режим на въезде в республику Карелия с понедельника, 8 июня, снимает пропускной режим, который был введён на въезде в республику из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе, а с 11 июня разрешается работа летних террас кафе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. 10

Политика В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов. 459

Энергетика Польша повысит тариф на транзит российского газа Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. 352

Шоу-бизнес Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества. 11

Общество В Японии изобрели маски для бассейна Маски для бассейна изобрели в Японии, после открытия бассейнов в стране они стали пользоваться большим спросом, сообщила газета "Асахи" в субботу.

Авто Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными АКПП Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.