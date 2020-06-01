Стоимость нефти Brent на мировых рынках резко выросла, сообщает телеканал «МИР 24». Только за сутки ее цена поднялась почти на 2%и превысила 39 долларов за баррель.

Цена нефти Brent превысила отметку в $39 за баррель впервые с 11 марта

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