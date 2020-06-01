Энергетика

МИР 24МИР 24Цена нефти Brent превысила отметку в $39 за баррель впервые с 11 марта

Стоимость нефти Brent на мировых рынках резко выросла, сообщает телеканал «МИР 24». Только за сутки ее цена поднялась почти на 2%и превысила 39 долларов за баррель.
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Нефть марки Brent перешагнула отметку $39 за баррель

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Цена нефти Brent превысила $39 впервые с 11 марта

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:20

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Эхономика: Встреча ОПЕК+ уже скоро

Эхо Москвывчера в 12:28
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Памфилова раскрыла особенности голосования по поправкам в Конституцию

Ранее «ФедералПресс» писал, что сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников объявил о решении сделать день выходным.
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Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
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Политика

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В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки

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В Мурманской области рухнул мост

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Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
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Происшествия

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Культура

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Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
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Шойгу объявил дату открытия главного храма Минобороны

По словам Шойгу, в День памяти и скорби состоится открытие в подмосковном парке "Патриот" главного храма ВС России и музейного комплекса "Дорога памяти".
Газета.Ru 05:58
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
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Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет

Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
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Дженнифер Энистон продает фото, для которого она позировала обнаженной

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Авто

В России могут ввести штрафы за брошенные автомобили

За брошенный во дворе автомобиль предлагается ввести штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.
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Экономика

ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых

Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости вчера в 01:59
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Финансы

Доллар опустился ниже 69 рублей

Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
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Назначен новый начальник московской полиции

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«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020

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Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

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Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом

Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил губернатор Нижегородской области.
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Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

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