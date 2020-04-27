Энергетика
РИА НовостиЦена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 2.54 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,93% до 25,04 доллара за баррель.
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Комментарии
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Происшествия
В Бурятии число заражённых коронавирусом достигло 227 человек
В Бурятии зарегистрировали ещё 18 новых больных коронавирусом.
Аргументы и Факты - Бурятия 21:38
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru вчера в 15:39
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Общество
Еще 58 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
В воскресенье, 26 апреля оперштаб сообщил о 58 новых случаях COVID-19 на территории Свердловской области.
Kursk.com 05:15
Общество
Жители Якутии отмечают День республики
Якутск, 27 апреля 2020, 04:42 — REGNUM В Якутии 27 апреля отмечают День республики — особую дату в истории региона, когда была образована Якутская автономия, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Минвостокразвития.
REGNUM 21:42
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 11:34
Политика
Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом
28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru 22:10
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Здоровье
Родные умершего от коронавируса врача Филиппова получат миллион рублей
Как сообщили АБН в пресс-службе главы города, родные медика получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
АБН 12:39
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Энергетика
Глава «Лукойла» исключил снижение цен на бензин в России
По словам Алекперова, стоимость бензина в России регулируется специальным демпфирующим механизмом.
Компания вчера в 05:43
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Футбол
Семин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у него нет информации о решении руководства клуба подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем.
Газета.Ru 16:47
Здоровье
В США дополнили список симптомов коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний в США добавил новые симптомы в список тех, которые беспокоят людей при COVID-19.
Рамблер 24 апреля в 09:36
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43