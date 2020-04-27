Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 2.54 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,93% до 25,04 доллара за баррель.

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