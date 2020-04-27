Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 2.54 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,93% до 25,04 доллара за баррель.
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Нефть немного подорожала в начале торгов в понедельник

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Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

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Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

RT на русском20:22

Последние новости кризиса 26 апреля: нефтяной рынок переживает пик падения спроса, экономика РФ резко сократится

URA.Ru11:08

Цена нефти Brent упала до $20,76

ТАСС21:42
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Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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В Бурятии число заражённых коронавирусом достигло 227 человек

В Бурятии зарегистрировали ещё 18 новых больных коронавирусом.
Аргументы и Факты - Бурятия 21:38
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Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
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Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
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Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
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Еще 58 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

В воскресенье, 26 апреля оперштаб сообщил о 58 новых случаях COVID-19 на территории Свердловской области.
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Жители Якутии отмечают День республики

Якутск, 27 апреля 2020, 04:42 — REGNUM В Якутии 27 апреля отмечают День республики — особую дату в истории региона, когда была образована Якутская автономия, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Минвостокразвития.
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Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

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Политика

Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом

28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
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Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
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Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
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Родные умершего от коронавируса врача Филиппова получат миллион рублей

Как сообщили АБН в пресс-службе главы города, родные медика получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
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Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
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В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

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В Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

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В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
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Глава «Лукойла» исключил снижение цен на бензин в России

По словам Алекперова, стоимость бензина в России регулируется специальным демпфирующим механизмом.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
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Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
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В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом

По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
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Семин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у него нет информации о решении руководства клуба подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем.
Газета.Ru 16:47
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В США дополнили список симптомов коронавируса

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В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
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Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
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