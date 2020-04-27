Энергетика
РИА НовостиЦена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 2.54 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,93% до 25,04 доллара за баррель.
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Комментарии
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
Старые указания Центробанка, № 3073-У, утратят свою юридическую силу после вступления в силу новых, то есть 27 апреля текущего года.
Pressa40 вчера в 04:59
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Хабаровском крае превысило 400 человек
Хабаровск, 27 апреля 2020, 04:40 — REGNUM Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае превысило 400 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы.
REGNUM 21:40
Кино
На Netflix показали новый боевик «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
ИА Красная Весна 24 апреля в 16:58
Транспорт
Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста
В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 18:17
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Лукашенко объяснил отказ от карантина свободолюбием белорусов
Президент Александр Лукашенко объяснил, почему отказался от введения жёсткого карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии.
News.ru 16:38
Здоровье
Родные умершего от коронавируса врача Филиппова получат миллион рублей
Как сообщили АБН в пресс-службе главы города, родные медика получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
АБН 12:39
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Гаджеты
Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх
Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх.
Ferra вчера в 11:25
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Общество
«Сухой закон» на период карантина все же ввели в ЕАО
Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».
Время Биробиджана 21:00
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Общество
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
RT на русском 21:11
Общество
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП
«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства.
Ведомости 18:56
Происшествия
На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом
Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.
РИА Сахалин-Курилы 19:55
Политика
Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.
Российская газета 19:52
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках.
Уральский меридиан 05:51
Здоровье
Врач предупредил об опасности чая во время пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, британское издание DailyMail рассказывает о вреде час в большом количестве, ссылаясь на эксперта по пищевым наукам Грейс Фархат.
ToDay News Ufa 01:26
Наука
В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на обезьянах
Хорошие результаты показали проведенные в Китае испытания противовирусного препарата PiCoVacc.
ToDay News Ufa вчера в 06:45
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что Россия может избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, но при условии, что граждане будут соблюдать ограничения в майские праздники.
Собака.ru 08:00
Общество
В Кузбассе выявлены четыре новых случая коронавирусной инфекции
За сутки коронавирусная инфекция выявлена у четырех человек в Кузбассе, сообщает 26 апреля пресс-служба правительства Кемеровской области.
ИА Красная Весна 01:28
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27