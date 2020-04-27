Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 2.54 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,93% до 25,04 доллара за баррель.

Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

Здоровье Число заражений коронавирусом в Хабаровском крае превысило 400 человек Хабаровск, 27 апреля 2020, 04:40 — REGNUM Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае превысило 400 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы. 57

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 150

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Общество Лукашенко объяснил отказ от карантина свободолюбием белорусов Президент Александр Лукашенко объяснил, почему отказался от введения жёсткого карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии. 20

Общество «Сухой закон» на период карантина все же ввели в ЕАО Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 49

Общество В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса «Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Общество Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП «По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства. 1

Происшествия На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.

Политика Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.

Здоровье Врач предупредил об опасности чая во время пандемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, британское издание DailyMail рассказывает о вреде час в большом количестве, ссылаясь на эксперта по пищевым наукам Грейс Фархат. 38

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 255