Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 24 долларов за баррель, в то время как цена нефти с поставкой в декабре держится выше 37 долларов, свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

ТАСС03:54

Цена нефти снизилась до 20-летних минимумов

Вести.Ru03:50

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Lenta.ruвчера в 19:13

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новости03:48

Цена нефти Brent упала ниже $23 впервые с ноября 2002 года

РБК04:00

Новости кризиса 30 марта: рекордное падение цены на нефть, правительство РФ сократило список товаров первой необходимости

URA.Ruвчера в 23:45

Цена Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

Коммерсантъ03:50
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Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Культура

Умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий

Всемирно известный польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий умер в возрасте 86 лет в Кракове.
Независимая газета вчера в 12:08
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Общество

В России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом

В России зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 05:02
Общество

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Lenta.ru 05:02
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.
Piter.tv 05:37
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Происшествия

Начальник отдела СИЗО в Санкт-Петербурге попался на крупной взятке

В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток на сумму не менее 10 млн рублей задержан начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-6.
VSE42.RU 05:45
Общество

Во Владимирской области зафиксировано 2 случая заражения коронавирусом

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Владимирской области подтвердили, что, по данным на 09:00, в регионе не было ни одного зараженного коронавирусом.
Зебра ТВ 05:18
Общество

Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Интерфакс 05:04
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 28 марта в 11:05
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело пропавшего в январе студента

Тело пропавшего в январе студента найдено в лесу около одного из садоводств Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба петербургского управления СК.
РИА Новости 05:09
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 04:38
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 12:49
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Экономика

«Роснефть» выкупила свои акции и расписки на биржах в Москве и Лондоне

«Роснефть» выкупила 4,936 млн акций компании и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках обратного выкупа акций (buyback) за период с 23 по 27 марта.
РБК 05:29
Общество

Эвакуированные из Вьетнама украинцы вырвались из аэропорта

VSE42.RU 05:10
Единоборства

Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 04:53
Культура

ВГТРК частично заменяет информационные ток-шоу сериалами

Уходит дневной выпуск, и на 1,5 ч. увеличивается вечерний. Соответственно, вместо дневного будут сериалы.
Подъём 04:08
Футбол

Украинский полузащитник назвал тренировки Газзаева бессмысленными

Украинский полузащитник Александр Алиев, выступавший под руководством Валерия Газзаева в киевском "Динамо", рассказал, что именно у этого специалиста были самые бесполезные и бессмысленные тренировки среди всех, с кем он работал во время своей игровой карьеры.
ProstoProSport 04:07
Общество

Кабмин выделит 77 регионам 33,4 млрд рублей на места в больницах

Между 77 российскими регионами будет распределено 33,4 млрд рублей для создания новых койко-мест в больницах.
RT на русском 04:30
Футбол

Колосков рассказал, когда возобновится сезон в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение о том, когда может возобновиться сезон в Российской Премьер-лиге, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 02:27
Общество

Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
ToDay News Ufa 03:59
Общество

С палками на нарушителей: СМИ показали, как проходит карантин в Чечне

По данным издания, вооруженные палками из трубок силовики замечены на трассе между Дагестаном и Чечней, а также в самом Грозном.
Obzor.io 02:03
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