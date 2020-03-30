Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 24 долларов за баррель, в то время как цена нефти с поставкой в декабре держится выше 37 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

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