Коронавирус
ВедомостиЦена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр. Падение цены к прошлому торговому дню составило 8,9%. Brent начала терять в цене с открытием торгового дня: в 9.00 мск она продавалась за $23,63/барр.
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Общество
Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
Авто
В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo
Небольшие коммерческие автомобили Labo и Damas станут самыми дешёвыми, три миллиона тенге или 523 тысяч рублей, и будут конкурировать с собираемым в Республике фургоном Lada Largus, а также с европейскими моделями Peugeot Partner и VW Caddy.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Здоровье
Коронавирус на Украине набирает обороты - число зараженных выросло вдвое
За двое последних суток число больных коронавирусом на Украине увеличилось вдвое.
Общество
Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми во дворах
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе ведомства, родителям советуют исключить или максимально ограничить контакты детей, а лучше вовсе оставаться дома.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Виктор Захарченко, отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, вышел на свободу после смягчения приговора за махинации с фиктивным трудоустройством на работу в банк «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк).
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Шоу-бизнес
Дети Джоли и Питта хотят быть рядом с отцом во время пандемии
Дети Джоли и Питта хотят быть рядом с отцом во время пандемии Дети Джоли и Питта обеспокоены угрозой коронавируса.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Технологии
Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google
Ричард Ю, который является исполнительным директором Huawei Consumer Business Group, в недавнем интервью сообщил, что компания надеется вернуть сервисы Google на свои смартфоны.
Наука
В носу ученого застряли четыре магнита. Он боролся с коронавирусом
Общество
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Экономика
Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Происшествия
В Крыму проверяют медиков, контактировавших с зараженным врачом
В Крыму проверяют всех медиков, которые контактировали с врачом, заразившимся коронавирусом от пациента.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тыс. человек
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны.
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Энергетика
The National Interest оценило, какой урон нефтяной кризис нанесет США
Сланцевая индустрия способна работать без убытков лишь при цене барреля нефти больше 53 долларов, отмечают эксперты американского издания The National Interest.
Политика
Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»
Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Футбол
Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину
Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.