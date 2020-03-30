Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр. Падение цены к прошлому торговому дню составило 8,9%. Brent начала терять в цене с открытием торгового дня: в 9.00 мск она продавалась за $23,63/барр.

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