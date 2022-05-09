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Цена нефти Brent снижается до $106,61 за баррель

Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник вечером, котировки падают более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
Стоимость нефти WTI, по данным на 18:48 мск, снижалась на 5,44%, до $103,8 за баррель.
ТАСС
Инвесторы оценивают перспективы введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
РИА Новости
По данным агентства, постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цены на нефть падают на 6% в ожидании решения ЕС вопроса эмбарго на импорт сырья из РФ
Finam.Ru13:42
Стоимость нефти марки Brent снижается до $106,61 за баррель
Lenta.ru12:43
Цена на нефть марки Brent падает до $106,58 за баррель
Реальное время11:59
Цена нефти Brent упала до $106,45 за баррель
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Цена нефти Brent упала более чем на 5%
Газета.Ru12:40
Падение цен на нефть ускорилось более чем до 5%, Brent торгуется у $106 за баррель
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