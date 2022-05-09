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Цена нефти Brent снижается до $106,61 за баррель

Во время торгов в понедельник, 9 мая, цена нефти эталонной марки Brent опустилась до 106,61 доллара за баррель.
Lenta.ru
По данным на 18:41 мск, нефть Brent торговалась по $106,58 за баррель (-5,17%).
ТАСС
Стоимость нефти WTI, по данным на 18:48 мск, снижалась на 5,44%, до $103,8 за баррель.
ТАСС
На цену нефти влияют разговоры о возможном эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти в рамках очередного пакета антироссийских санкций.
ИА Красная Весна

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Стоимость нефти марки Brent снижается до $106,61 за баррель
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Цена нефти Brent снижается до $106,61 за баррель
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