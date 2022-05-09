Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции.
Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных условий, в частности длительности какого-либо контракта, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
Польская дочерняя компания "НОВАТЭКа" - Novatek Green Energy c 25 апреля 2022 года объявила форс-мажор по своим обязательствам перед клиентами, говорится в обращении главы компании Дариуша Братоня (Dariusz Braton), размещенного на ее сайте.