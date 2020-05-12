Энергетика
ТАССЦена нефти Brent снижалась до $29,35
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижалась на 5,23% и достигала отметки $29,35 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:17 мск.
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