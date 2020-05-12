Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $30

Общество Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи. 74

Общество В Челябинской области продлен режим самоизоляции Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о том, что решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом до 31 мая в регионе продолжают действовать режимы повышенной готовности и самоизоляции. 94

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Армия и оружие Призывные комиссии планируют возобновить работу с 12 мая Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая.

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Наука Устройства удаленного мониторинга здоровья планируют вывести на рынок России к концу года Новосибирская группа компаний "Медико-биологический союз" ("МБС") планирует к концу года вывести на российский рынок инновационные устройства для телемедицины.

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