Энергетика
ТАССЦена нефти Brent снижалась до $29,35
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижалась на 5,23% и достигала отметки $29,35 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:17 мск.
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Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Общество
Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии
20 марта стало известно, что Tesla приостанавливает производство на заводах в Калифорнии и Нью-Йорке из-за коронавируса.
Rambler News Service вчера в 02:30
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
Общество
В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек
В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек.
Ведомости 17:55
Здоровье
Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Общество
В Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений
Для местных жителей уточнили, что глава государства дал право губернаторам решать о снятии или продлении ограничений.
Rostov gazeta 15:04
Авто
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Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
Музыка
Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube
Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.
РИА Новости 18:45
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Авто
В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий
В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.
F1news.ru 13:12
Происшествия
Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
Наука
Обнаружена связь между сном и выходом из зоны комфорта
Специалисты обнаружили, что если человек ежедневно воспринимает новую информацию, ему необходимо выделять больше времени на сон.
Rusargument 19:00
Политика
Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил, что обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с КНР не интересует США, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:03
Игры
Йеспер Кюд стал одним из композиторов Assassin’s Creed Valhalla
Cyber.sports.ru 12:34
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Общество
Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области
Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com 14:30
Наука
Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека
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Здоровье
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
Политика
«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого
Комсомольская правда 07:13
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46