Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижалась на 5,23% и достигала отметки $29,35 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:17 мск.

Общество Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. 13

Экономика Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее. 588

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 88

Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 54

Происшествия В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города. 244

Здоровье Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.

Авто Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей. 34

Музыка Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.

Авто В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.

Наука Обнаружена связь между сном и выходом из зоны комфорта Специалисты обнаружили, что если человек ежедневно воспринимает новую информацию, ему необходимо выделять больше времени на сон.

Политика Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с Китаем Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил, что обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с КНР не интересует США, передает ТАСС.

Экономика Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 77

Общество Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер. 46

Здоровье Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты. 7