Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent снижалась до $29,35

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижалась на 5,23% и достигала отметки $29,35 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:17 мск.
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Доллар, нефть и коронавирус на 11 мая

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Нефть подешевела из-за вероятности второй волны коронавируса в Китае

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Как цены нефти, золота или акций могут помочь предсказать курс биткоина

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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

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Цена нефти Brent снижалась до $29,35

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Цены на нефть опять падают на Сингапурской бирже

Pravda.Ruвчера в 22:51

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:50
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Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
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Экономика

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01
588
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
88
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 09:44
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Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
54
Общество

Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии

20 марта стало известно, что Tesla приостанавливает производство на заводах в Калифорнии и Нью-Йорке из-за коронавируса.
Rambler News Service вчера в 02:30
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
244
Общество

В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек

В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек.
Ведомости 17:55
1
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
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Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за 1 миллион долларов

ТК Звезда 19:43
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Здоровье

Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы

Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Общество

В Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений

Для местных жителей уточнили, что глава государства дал право губернаторам решать о снятии или продлении ограничений.
Rostov gazeta 15:04
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
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Музыка

Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube

Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.
РИА Новости 18:45
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
5,1K
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Авто

В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий

В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.
F1news.ru 13:12
Происшествия

Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
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Наука

Обнаружена связь между сном и выходом из зоны комфорта

Специалисты обнаружили, что если человек ежедневно воспринимает новую информацию, ему необходимо выделять больше времени на сон.
Rusargument 19:00
Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews 01:32
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Политика

Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил, что обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с КНР не интересует США, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:03
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

РИА Новости 15:30
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Игры

Йеспер Кюд стал одним из композиторов Assassin’s Creed Valhalla

Cyber.sports.ru 12:34
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
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Общество

Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области

Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
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Наука

Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека

Evo-rus.com 09 мая в 04:25
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Здоровье

Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
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Политика

«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого

Комсомольская правда 07:13
Общество

В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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