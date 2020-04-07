Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные биржи на 17:57 мск.
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