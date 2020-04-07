Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные биржи на 17:57 мск.

Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель

Политика Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Футбол «Реал» не собирается возвращать Роналду Мадридский «Реал» не планирует возвращать Криштиану Роналду. Ранее появлялись сообщения о возможном переходе футболиста из «Ювентуса».

Общество Скворцова опасается эмоционального выгорания россиян из-за изоляции Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у россиян может произойти эмоциональное выгорание на фоне режима самоизоляции.

Общество Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Общество Сеть «Спортмастер» закрывает магазины Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.

Общество Скворцова: прививка от туберкулеза может влиять на заболеваемость коронавирусом Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что показатель вакцинации БЦЖ - против туберкулеза - среди населения может иметь взаимосвязь с уровнем заболеваемости и смертности при коронавирусе.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Общество Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние ухудшилось, передает Reuters заявление канцелярии правительства.

Происшествия Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.

Религия Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.

Общество Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.

Технологии Firefox 75 получил переработанную адресную строку Сегодня состоялся релиз браузера Mozilla Firefox 75, который предлагает пользователям обновлённую адресную строку и ряд других изменений.

Здоровье У беременной женщины выявлен коронавирус в Воронежской области В правительстве Воронежской области во вторник, 7 апреля подтвердили, что одна из 23 пациентов в Воронежской области с подтвержденным диагнозом коронавирус находится в положении.

Общество ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.