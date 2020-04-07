Коронавирус
RT на русскомЦена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные биржи на 17:57 мск.
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Политика
Профессор РАН назвал роковую ошибку США в отношениях с Россией
По словам эксперта, американцы совершили роковую ошибку, за которую сейчас расплачиваются.
Общество
В Брянске число заражённых может увеличиться до 102
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек
По всей стране число жертв заболевания приближается к 11 тысячам, а количество инфицированных превысило 380 тысяч человек.
Политика
Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Наука
Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Здоровье
Около трети тестов на SARS-CoV-2 оказались ложноотрицательными
ПЦР-тесты для выявления новой коронавирусной инфекции точны только на 70–80%, сообщил эксперт Минздрава.
Футбол
«Реал» не собирается возвращать Роналду
Мадридский «Реал» не планирует возвращать Криштиану Роналду. Ранее появлялись сообщения о возможном переходе футболиста из «Ювентуса».
Общество
Скворцова опасается эмоционального выгорания россиян из-за изоляции
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у россиян может произойти эмоциональное выгорание на фоне режима самоизоляции.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Общество
Сеть «Спортмастер» закрывает магазины
Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Общество
Скворцова: прививка от туберкулеза может влиять на заболеваемость коронавирусом
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что показатель вакцинации БЦЖ - против туберкулеза - среди населения может иметь взаимосвязь с уровнем заболеваемости и смертности при коронавирусе.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние ухудшилось, передает Reuters заявление канцелярии правительства.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Религия
Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников
В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ
Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Технологии
Firefox 75 получил переработанную адресную строку
Сегодня состоялся релиз браузера Mozilla Firefox 75, который предлагает пользователям обновлённую адресную строку и ряд других изменений.
Здоровье
У беременной женщины выявлен коронавирус в Воронежской области
В правительстве Воронежской области во вторник, 7 апреля подтвердили, что одна из 23 пациентов в Воронежской области с подтвержденным диагнозом коронавирус находится в положении.
Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Общество
Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих
Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.