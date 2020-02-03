Энергетика
РБКЦена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождь13:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Политика
Зеленского не устроил размер компенсации за погибших в Иране украинцев
Музыка
Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA
Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Твиттер-аккаунт ABBAtalk.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Общество
Путин обсудил с королем Саудовской Аравии рынок нефти
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
Политика
Врио главы Чувашии уволил еще трех министров
Своих должностей лишились руководитель Минприроды, Минкульта и Минтруда Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку сразу трех министров.
Общество
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Футбол
Кокорин оформил дубль за две минуты в контрольном матче за «Зенит-2»
Общество
Родители фигурантов дела «Сети» написали открытое письмо Путину
Родители фигурантов дела о "Сети" написали открытое письмо Владимиру Путину.
Экономика
Рублю предсказали непрерывное падение
Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Киберспорт
Virtus.Pro объявила новый состав
Virtus.pro объявила новый состав по Dota 2. Егор 'epileptick1d' Григоренко и Виталий 'Save - ' Мельник покинули основной состав.
Хоккей
СКА впервые в сезоне победил «Спартак»
Общество
Поклонская предстала в «голливудском» облике
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках
Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Футбол
Российский футболист устыдился своего «пуза» и решил возродить карьеру
Российский нападающий армянского клуба «Арарат» Дмитрий Рыжов, выигрывавший в составе сборной России юношеский чемпионат Европы 2006 года, рассказал, что стыдится своего пуза и решил возродить карьеру.
Экономика
Дмитрий Босов продает «Востокуголь-Диксон»
"Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева собирается продать таймырский проект "Востокуголь-Диксон", рассказали источники "Ъ".