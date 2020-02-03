с чего всё началось

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

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Шоу-бизнес Певица МакSим попала в больницу Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.

Экономика Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Общество Путин обсудил с королем Саудовской Аравии рынок нефти Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом.

Политика Врио главы Чувашии уволил еще трех министров Своих должностей лишились руководитель Минприроды, Минкульта и Минтруда Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку сразу трех министров.

Общество Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.

Экономика Рублю предсказали непрерывное падение Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.

Киберспорт Virtus.Pro объявила новый состав Virtus.pro объявила новый состав по Dota 2. Егор 'epileptick1d' Григоренко и Виталий 'Save - ' Мельник покинули основной состав.

Общество Поклонская предстала в «голливудском» облике Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».

Общество Российским домохозяйкам предложили платить пособие Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Футбол Российский футболист устыдился своего «пуза» и решил возродить карьеру Российский нападающий армянского клуба «Арарат» Дмитрий Рыжов, выигрывавший в составе сборной России юношеский чемпионат Европы 2006 года, рассказал, что стыдится своего пуза и решил возродить карьеру.