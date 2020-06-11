Энергетика
Российская газетаЦена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
В Белоруссии задержали членов инициативной группы кандидата Бабарико
Штаб претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико располагает информацией о задержании двух членов его инициативной группы, сообщили РИА Новости в пятницу в его пресс-службе.
РИА Новости 04:33
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
Шоу-бизнес
Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
Bimru.ru вчера в 13:03
Политика
Министр культуры Украины заявил о пользе русскоязычных сериалов
Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что сериалы на русском языке, которые производят на Украине, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.
РИА Новости 03:08
Общество
«Настоящий шедевр» — как критики оценили The Last of Us Part II
На момент публикации на агрегаторе рецензий Metacritic рейтинг The Last of Us Part II от профильных журналистов составляет 95 баллов из 100.
CyberSport.ru 04:25
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10 июня в 10:48
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Общество
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
Транспорт
Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня
Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru 10 июня в 13:52
Авто
«КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал
В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон».
Автоновости дня 10 июня в 06:09
Здоровье
«Можно лежать только на животе или стоять»: Евгений Ройзман рассказал, как его лечат от коронавируса
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого на этой неделе госпитализировали в ГКБ № 40 с коронавирусом, рассказал об условиях пребывания в больнице и процессе лечения.
Екатеринбург Онлайн вчера в 08:56
Общество
В Тверской области заявили об отмене фестиваля «Нашествие»
Все о Твери и Тверской области 02:59
Хоккей
«Металлург» обменял Каменева в СКА на Прохоркина
Газета.Ru вчера в 12:35
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру вчера в 13:05
Гаджеты
Какие смартфоны Samsung обновятся до Android 11? Список
На выходных появился список смартфонов Nokia, которые обязательно должны получить Android 11, а сегодня предлагаем вашему вниманию перечень смартфонов и планшетов Samsung, для которых тоже выйдет Android 11.
iXBT.com вчера в 09:47
Здоровье
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Футбол
«Спартак» интересуется бразильским защитником Пикачу
Защитник «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в России. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересован «Спартак».
Vprognoze.ru вчера в 03:34
Армия и оружие
США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний
Недавно в Соединенных Штатах Америки прошли испытания гиперзвуковой ракеты. Во время тестирований она потерялась.
Актуальные Новости 10 июня в 01:54
Политика
Путин отправил в отставку заместителя главы Минюста и замглавы СК РФ
«Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта юстиции Лазутова Илью Валерьевича, заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации; Новака Дениса Васильевича, заместителя министра юстиции Российской Федерации», — содержится в указе.
ИА Красная Весна вчера в 16:01
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ
Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM вчера в 03:39
Интернет
В WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений
Разработчики WhatsApp запустили тестирование новой функции, которая позволит быстро найти сообщения с помощью указанию даты.
UfaTime.ru 04:31
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 500 тысяч
В России за сутки выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 500 тысяч.
Северпост вчера в 04:07