Цена нефти Brent подешевела на 4,27%, опустившись ниже $40 за баррель, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI тоже упали в цене на 4,9% до $37,67 за баррель.

Цена нефти Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

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