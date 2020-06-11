Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent снова опустилась ниже $40 за баррель
Цена нефти Brent подешевела на 4,27%, опустившись ниже $40 за баррель, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI тоже упали в цене на 4,9% до $37,67 за баррель.
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Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
Армия и оружие
Опубликованы кадры испытаний атомной подлодки «Князь Владимир»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний атомной подводной лодки "Князь Владимир" перед приемом в состав флота.
РИА Новости 12 июня в 10:15
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» вновь затопило
Временный госпиталь для заболевших коронавирусной инфекции «Ленэкспо» снова затопило.
Собака.ru 06:05
Общество
Эксперт оценил риски заражения коронавирусом в бассейне
Подхватить коронавирус в бассейне невозможно, утверждает специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов.
Московский Комсомолец 04:33
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Происшествия
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом
Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Здоровье
Политики бьют тревогу из-за вспышки COVID-19 в Северодвинске
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий «СЕВМАШ» и «Звездочка», - пишут политики.
FreeNews-Volga 03:11
Технологии
Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы
В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera вчера в 12:12
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Общество
Учёный не исключил мутации коронавируса в более агрессивную форму
Коронавирус нового типа мутирует из-за выработки коллективного иммунитета и смены природных условий, при этом есть опасения, что мутации могут привести к появлению более агрессивных форм инфекции, рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
RT на русском 04:57
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Фигурное катание
Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.
News.ru 05:32
Армия и оружие
Названа главная субмарина 2020 года
Названа главная субмарина 2020 года.
Evo-rus.com 03:30
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
Политика
Полиция разгоняет акцию оппозиции в Армении
Полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:18
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Космос
Воздух на МКС временно разделили для поиска источника бензола
Воздух на российском и американском сегментах МКС временно разделили для поиска источника бензола.
РЕН ТВ 12 июня в 19:20
Политика
Путин объяснил демократичность поправок к Конституции
Если сегодня президент утверждает премьер-министра с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, то с вступлением поправок в силу ситуация кардинально меняется - и окончательное решение по председателю правительства и кабмину принимает парламент.
Российская газета 07:24
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Политика
Путин рассказал, в чем сила России
Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Гаджеты
Рассекречен новый логотип AMD Radeon
За последние несколько лет логотип AMD Radeon получил многочисленные изменения, хотя чаще всего они были небольшими и связанными с изменением упаковки или с новыми сериями продуктов.
Игромания.ру 07:29
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Спорт
Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.
Metaratings 07:27
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова
Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru вчера в 23:33