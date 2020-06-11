Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent снова опустилась ниже $40 за баррель
Цена нефти Brent подешевела на 4,27%, опустившись ниже $40 за баррель, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI тоже упали в цене на 4,9% до $37,67 за баррель.
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Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Происшествия
Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек
В американском штате Техас человек, которого не пустили в один из баров по причине алкогольного опьянения, ранил из ружья восемь человек, передает BJ Penn.
Газета.Ru вчера в 16:41
Политика
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Известия вчера в 16:29
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета вчера в 06:10
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru 01:05
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Футбол
Сегодня «Атлетик» из Бильбао встретится в мадридским «Атлетико»
«Атлетик» из Бильбао располагается на десятом месте, однако у клуба также сохраняются шансы на попадание в еврокубки.
ГЛАС.RU 04:35
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Религия
Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 14 июня, освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот».
Известия 03:16
Общество
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
Военная техника, которая будет принимать участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, была передислоцирована из Алабина на площадку на улице Нижние Мнёвники в Москве.
RT на русском 00:35
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал события в США, где сейчас в десятках городов проходят протесты из-за смерти чернокожего после грубого ареста.
Lenta.ru 04:28
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Здоровье
Еще 218 жителей Нижегородской области заразились коронавирусом
Еще у 218 жителей Нижегородской области подтвердился COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
В Городе N вчера в 04:56
Технологии
Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Футбол
Саленко: «Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией»
Бывший нападающий сборных СССР, России и Украины Олег Саленко поддержал российского нападающего Александра Кокорина, который накануне во время общения в прямом эфире с украинским футболистом Александром Алиевым признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы.
Sport24.ru вчера в 07:56
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
Общество
Число зараженных коронавирусом в Саратовской области выросло на 116
В Саратовской области за сутки лабораторно подтверждены 116 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 4 362.
СаратовБизнесКонсалтинг 12 июня в 02:10
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Кино
Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет
ИА Красная Весна вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин вступился за бывшую жену Михаила Ефремова
Анна-Мария Ефремова с отцом После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова Ксения Качалина в беседе с журналистами назвала события, предшествовавшие столкновению внедорожника артиста с фургоном погибшего водителя-курьера, "прекрасной пьянкой".
Вокруг ТВ 04:21
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Политика
Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула
Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru вчера в 10:12