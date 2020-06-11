Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Цена нефти Brent подешевела на 4,27%, опустившись ниже $40 за баррель, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI тоже упали в цене на 4,9% до $37,67 за баррель.
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Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

РБК12 июня в 03:10

Мировые цены на нефть начали расти

News.ru12 июня в 08:20

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском12 июня в 01:23

Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

Эхо Москвывчера в 09:16

Цена нефти Brent опустилась ниже $38

ТАСС11 июня в 12:38

Нефть дешевеет на фоне ухудшения прогнозов по экономике США

Экономика сегодня11 июня в 13:38

Цена нефти Brent упала ниже 39 долларов за баррель

Московский Комсомолец11 июня в 09:44
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
1,4K
Происшествия

Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек

В американском штате Техас человек, которого не пустили в один из баров по причине алкогольного опьянения, ранил из ружья восемь человек, передает BJ Penn.
Газета.Ru вчера в 16:41
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Политика

Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Известия вчера в 16:29
16
Общество

Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая

Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета вчера в 06:10
1K
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
3,1K
Общество

Компанию Баффета заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Коммерсантъ 05:16
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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru 01:05
223
Здоровье

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
27
Футбол

Сегодня «Атлетик» из Бильбао встретится в мадридским «Атлетико»

«Атлетик» из Бильбао располагается на десятом месте, однако у клуба также сохраняются шансы на попадание в еврокубки.
ГЛАС.RU 04:35
Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
115
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
289
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
1,8K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Религия

Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 14 июня, освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот».
Известия 03:16
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Общество

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

Военная техника, которая будет принимать участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, была передислоцирована из Алабина на площадку на улице Нижние Мнёвники в Москве.
RT на русском 00:35
46
Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
57
Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
91
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал события в США, где сейчас в десятках городов проходят протесты из-за смерти чернокожего после грубого ареста.
Lenta.ru 04:28
46
Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Здоровье

Еще 218 жителей Нижегородской области заразились коронавирусом

Еще у 218 жителей Нижегородской области подтвердился COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
В Городе N вчера в 04:56
6
Технологии

Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы

Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
51
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
4,8K
Футбол

Саленко: «Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией»

Бывший нападающий сборных СССР, России и Украины Олег Саленко поддержал российского нападающего Александра Кокорина, который накануне во время общения в прямом эфире с украинским футболистом Александром Алиевым признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы.
Sport24.ru вчера в 07:56
Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
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Общество

Число зараженных коронавирусом в Саратовской области выросло на 116

В Саратовской области за сутки лабораторно подтверждены 116 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 4 362.
СаратовБизнесКонсалтинг 12 июня в 02:10
1K
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
1,5K
Кино

Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет

ИА Красная Весна вчера в 12:34
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Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин вступился за бывшую жену Михаила Ефремова

Анна-Мария Ефремова с отцом После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова Ксения Качалина в беседе с журналистами назвала события, предшествовавшие столкновению внедорожника артиста с фургоном погибшего водителя-курьера, "прекрасной пьянкой".
Вокруг ТВ 04:21
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
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Политика

Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула

Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru вчера в 10:12
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