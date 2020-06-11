Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 5,28%, до $37,5 за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Происшествия В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар Пожар произошел в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.

Политика Песков посоветовал молодежи читать классику и воспоминания Илона Маска Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советует молодежи читать русскую и иностранную классику, а также обратить внимание на воспоминания американского бизнесмена Илона Маска. 1

Общество В Оренбуржье продлили режим самоизоляции В Оренбуржье на 1 неделю продлили режим самоизоляции — до 21 июня. Своответствующие изменения внесены в указ губернатора Дениса Паслера. 9

Общество Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей» Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс". 71

Армия и оружие Совместные учения Грузии и США «Достойный партнер» пройдут в сентябре Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

Политика НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей - заявление.

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест. 2

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 26

Экономика Сбербанк договорился о покупке 2ГИС Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС. 442

Общество Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 1

Политика Песков назвал важнейшие качества мужчины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает ум, честность и силу главными качествами достойного мужчины. 5

Здоровье Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова. 6

Игры Создатели Ghostwire: Tokyo показали первые кадры игрового процесса Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.