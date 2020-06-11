Энергетика
Политическая ЭкспертизаМировые цены на нефть снова падают
Специалисты снова фиксируют снижение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на бренд WTI с поставкой в июле составила 35,75 доллара за баррель. Августовские фьючерсы марки Brent упали на 1,35% и снизились до 38,03 доллара за баррель.
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Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ вчера в 13:37
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Происшествия
Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
Известия 18:24
Общество
Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
Футбол
Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы
В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Музыка
Лещенко, Агутин и другие звезды дадут гала-концерт на Красной Площади
На Красной Площади выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Валерия и многие другие.
Российская газета вчера в 13:05
Армия и оружие
Украина произведет 2,5 тысячи ракет, которыми пыталась пугать Россию
В мае Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
РЕН ТВ 18:12
Футбол
Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
RT на русском 15:41
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Фигурное катание
Трусова исполнила четверной прыжок на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке.
Газета.Ru вчера в 14:22
Наука
В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19
Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
РИА Новости 15:23
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
Американское СМИ назвало самое мощное российское оружие в Арктике
По словам Ларсона, у ледокола двойной корпус: наружный, который помогает ломать лед, и внутренний.
Телеканал Санкт-Петербург 09:52
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com 13:27
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК вчера в 00:00
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Космос
Представлена первая карта падения метеоритов на Луну
ИА Красная Весна 10 июня в 15:40
Космос
Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС
В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва 10 июня в 23:40
Общество
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья 02:45
Происшествия
Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение
Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Михаила Захарова не является нарушением правил содержания под домашним арестом.
РЕН ТВ 18:57
Политика
Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
Газета.Ru 15:36
Общество
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного.
РБК 19:12